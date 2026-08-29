Bitcoin sale a 72.500 $: guida al mining con SHRMiner per guadagnare fino a 30.000 $

Mentre le azioni statunitensi hanno rallentato a causa delle minacce degli Stati Uniti di una “guerra economica” contro l’Iran, Bitcoin ha continuato a salire, raggiungendo un massimo di diversi mesi sopra i 72.500 $.

Dopo aver guadagnato quasi 10.000 $ in soli quattro giorni, il rinnovato slancio di Bitcoin ha alimentato un crescente ottimismo tra gli operatori del mercato.

Con il mercato delle criptovalute che entra in un nuovo ciclo, Bitcoin (BTC) torna a essere uno dei principali punti di interesse per gli investitori di tutto il mondo. Allo stesso tempo, la piattaforma di cloud mining SHRMiner sta attirando una crescente attenzione da parte degli operatori del mercato.

SHRMiner consente agli utenti di partecipare a contratti di potenza di calcolo cloud utilizzando asset digitali come BTC, ETH, DOGE/LTC, ZEC e USDT. Non è necessario acquistare hardware per il mining né occuparsi di complesse procedure di installazione delle apparecchiature, manutenzione tecnica o operazioni quotidiane. Gli utenti possono partecipare al mining di asset digitali ricevendo rendimenti che vengono regolati automaticamente in base ai termini dei loro contratti.

Per i possessori di criptovalute che desiderano ridurre il trading frequente esplorando al contempo ulteriori opportunità di flusso di cassa, questo rappresenta un'alternativa per mettere al lavoro gli asset digitali, oltre alla semplice attività di acquisto e vendita.

Perché SHRMiner sta attirando sempre più attenzione?

A differenza del mining tradizionale, che spesso presenta una barriera tecnica all'ingresso piuttosto elevata, SHRMiner si concentra sulla semplicità e su un'esperienza intuitiva, rendendo il cloud mining più accessibile agli utenti comuni.

La piattaforma offre attualmente diverse funzionalità principali:

Supporto per importanti asset digitali, tra cui BTC, ETH, LTC e DOGE

Allocazione automatica della potenza di calcolo cloud dopo la selezione di un contratto

Utilizzo di data center di livello aziendale per gestire l'infrastruttura di mining

Parte dell'infrastruttura è alimentata da energia rinnovabile

I rendimenti dei contratti vengono regolati automaticamente ogni 24 ore in base ai termini concordati

Gli utenti possono monitorare i propri account e i rendimenti sia da computer desktop sia da dispositivi mobili

Per gli investitori in criptovalute, questo modello offre un'alternativa al semplice possesso degli asset in attesa che i prezzi aumentino. Attraverso i contratti di potenza di calcolo, gli utenti possono mettere al lavoro una parte dei propri asset digitali nel tentativo di generare rendimenti continuativi.

Questo spiega anche perché il cloud mining continua ad attirare attenzione anche quando importanti criptovalute come BTC registrano una volatilità dei prezzi nel breve periodo. Sempre più investitori guardano oltre i movimenti di prezzo a breve termine e prestano maggiore attenzione all'efficienza degli asset, ai cicli di rendimento e alla gestione del flusso di cassa.

Guida per principianti a SHRMiner: iniziare il cloud mining in quattro passaggi

SHRMiner ha semplificato l'intero processo, consentendo anche agli utenti senza precedenti esperienze nel mining di iniziare.

1. Crea un account

Visita il sito ufficiale di SHRMiner oppure utilizza il suo servizio mobile e registrati con un indirizzo email.

Per un periodo limitato, i nuovi utenti possono ricevere un bonus di registrazione di 15 $. ( Clicca qui per creare un account ).

2. Scegli un contratto di cloud mining

La piattaforma offre contratti di cloud mining con diversi livelli di finanziamento, durate contrattuali e strutture di rendimento previste.

Gli utenti possono scegliere un piano in base al proprio budget, al periodo preferito di impegno del capitale e alla propria tolleranza al rischio, senza dover ricercare autonomamente modelli di hardware per il mining, configurazioni dell'hash rate o infrastrutture dei data center.

3. Utilizza gli asset digitali supportati

Gli utenti possono acquistare contratti di cloud mining idonei utilizzando asset digitali supportati come BTC, ETH, XRP e USDT.

Una volta completato l'acquisto, la piattaforma assegna le risorse di calcolo cloud corrispondenti in base al piano selezionato, mentre il data center gestisce le operazioni e la manutenzione continuative.

4. Attiva il contratto e inizia a guadagnare

Una volta attivato il contratto, i rendimenti iniziano ad accumularsi secondo i termini del contratto selezionato.

I rendimenti vengono generalmente accreditati automaticamente sull'account dell'utente ogni 24 ore. Gli utenti possono scegliere di prelevare i propri guadagni in base ai propri piani finanziari oppure utilizzarli per sottoscrivere ulteriori contratti, esplorando così i potenziali vantaggi della capitalizzazione.

L'intero processo elimina la necessità di acquistare apparecchiature per il mining, costruire sistemi di mining, gestire i consumi elettrici o occuparsi della manutenzione dell'hardware, riducendo significativamente le barriere tecniche tradizionalmente associate al mining di asset digitali.

Contratti di cloud mining più popolari

Nome del contratto Prezzo Durata Rendimento giornaliero Capitale + Rendimento totale New User Experience Agreement 100 $ 2 giorni 4 $ 108 $ Bitdeer Sealminer A2 Pro 500 $ 5 giorni 6,25 $ 531,25 $ Litecoin Miner L9 1.000 $ 10 giorni 13 $ 1.130 $ Bitcoin Miner S21 XP Imm 5.000 $ 25 giorni 70 $ 6.750 $ Bitcoin Miner S21e XP Hyd 10.000 $ 35 giorni 150 $ 15.250 $ ANTSPACE HK3 30.000 $ 40 giorni 510 $ 50.400 $

I diversi contratti variano in termini di importo dell'investimento, periodo operativo e rendimento previsto, consentendo agli utenti di selezionare un contratto di mining in base alle proprie preferenze finanziarie.

Una volta avviato un contratto, i rendimenti corrispondenti vengono accreditati automaticamente sull'account secondo i termini contrattuali. Alla scadenza del contratto, anche il capitale corrispondente viene restituito in base alle condizioni applicabili. Gli importi effettivi, la durata dei contratti e i rendimenti dipendono dal contratto specifico scelto dall'utente.

Per ulteriori contratti di mining e per consultare tutti i termini, clicca qui per visualizzare i dettagli dei prodotti .





Perché sempre più investitori prestano attenzione al cloud mining?

Rispetto alla gestione autonoma delle apparecchiature di mining, la principale differenza del cloud mining è che gli utenti non devono gestire direttamente infrastrutture di mining complesse.

I principali vantaggi includono:

Nessuna necessità di acquistare o mantenere apparecchiature specializzate per il mining

Nessuna necessità di gestire direttamente i costi dell'elettricità o le operazioni quotidiane dell'hardware

Nessuna necessità di monitorare costantemente i mercati o effettuare trading frequente

I rendimenti dei contratti vengono regolati automaticamente ogni 24 ore, con possibilità di prelievo in qualsiasi momento e senza costi nascosti

Gli utenti possono scegliere contratti di potenza di calcolo con importi e durate differenti in base alle proprie esigenze di capitale

Per gli appassionati di criptovalute che già possiedono BTC, ETC, DOGE, LTC, ZEC e altri asset digitali, il vantaggio è evidente: possono mantenere la propria strategia sugli asset digitali esplorando al contempo la possibilità di generare ulteriori rendimenti attraverso la potenza di calcolo cloud.

In altre parole, gli investitori stanno spostando sempre più la propria attenzione dalla semplice domanda “Il prezzo dell'asset aumenterà?” alla domanda “Come posso far lavorare i miei asset digitali in modo più efficiente?”

In breve

Se stai cercando modi per aumentare il reddito passivo, il cloud mining può rappresentare un'altra opzione da prendere in considerazione. Se utilizzate in modo appropriato, queste opportunità possono aiutare gli utenti ad accumulare asset crypto in maniera più automatizzata, richiedendo relativamente poco coinvolgimento quotidiano.

Almeno in teoria, questo modello può richiedere molto meno tempo rispetto a molte forme di trading attivo. Il reddito passivo rimane un obiettivo importante per molti investitori e trader e, con SHRMiner, esplorare modi per massimizzare il potenziale del reddito passivo è diventato più accessibile che mai.





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