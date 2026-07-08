Makhymo Arredi: progettare uffici per migliorare il modo di lavorare

Un ufficio ben progettato cambia il modo in cui le persone lavorano ogni giorno. Makhymo Arredi, divisione specializzata nel settore dell'arredo professionale del Gruppo Makhymo, parte da questa convinzione e la traduce in un servizio completo: dall'analisi degli spazi alla consegna chiavi in mano, con un supporto post-vendita continuativo nel tempo. Da oltre 25 anni affianca aziende, studi professionali, scuole, strutture sanitarie e coworking, con sede e showroom ad Asti.

La consulenza al centro: un processo pensato per il cliente

Il primo passo è sempre un sopralluogo tecnico gratuito presso la sede del cliente. È un momento di ascolto approfondito: come si muovono le persone negli spazi, quali sono i flussi di lavoro, cosa non funziona nell'ambiente attuale e cosa si vuole migliorare. È la fase più importante dell'intero percorso, perché tutto ciò che viene dopo dipende da quanto bene sono state comprese le esigenze reali. Sulla base di questo ascolto, il team sviluppa planimetrie, layout funzionali, rendering tridimensionali e un computo metrico dettagliato, con varianti di configurazione tra cui il cliente può scegliere. Per i progetti più complessi, Makhymo Arredi collabora con architetti e studi di interior design esterni.

L'intero processo è coordinato da un unico project manager dedicato, che segue il cliente dal primo incontro fino alla consegna degli spazi. Chi ha progettato conosce ciò che è stato fornito, chi ha fornito sa cosa è stato installato, e chi assiste conosce la storia del progetto. Il cliente ha un solo interlocutore, per tutta la durata del lavoro e negli anni successivi: per integrazioni, riconfigurazioni, eventuali trasferimenti di sede. È un modello che ha prodotto relazioni professionali durature, con clienti che lavorano con Makhymo Arredi da venti, trent'anni.

Dalla fornitura all'installazione: un servizio chiavi in mano

Il catalogo di Makhymo Arredi è il risultato di una selezione accurata tra i principali marchi italiani ed europei del settore contract office, scelti per qualità, durabilità e coerenza con i valori del progetto. Tra i partner figurano Kastel, Caimi Brevetti, Vaghi e Vondom. La fornitura è seguita dall'allestimento e dal montaggio, gestito direttamente dal team o da tecnici qualificati, con coordinamento completo di ogni fase operativa. Il supporto non si esaurisce alla consegna: la consulenza post-vendita è parte integrante del servizio, con assistenza disponibile per modifiche, integrazioni o interventi tecnici nel tempo. Makhymo Arredi propone anche il noleggio operativo degli arredi, soluzione che consente di pianificare l'investimento con un canone periodico.

Le soluzioni: ogni ambiente ha la sua risposta

L'offerta copre tutte le tipologie di ambienti presenti in un contesto professionale. Gli uffici direzionali sono progettati per unire rappresentanza ed ergonomia, valorizzando l'identità aziendale. Gli uffici operativi sono pensati per la collaborazione e la produttività quotidiana, con layout flessibili adattabili alle diverse modalità di lavoro. Per le postazioni individuali, la proposta comprende sedute ergonomiche e accessori certificati secondo la normativa europea EN 1335, che definisce standard precisi di comfort e postura corretta.

La gamma si estende agli spazi di accoglienza: reception, aree attesa e zone relax progettati per comunicare professionalità fin dal primo contatto. Le pareti divisorie modulari permettono di bilanciare privacy e luminosità, mentre le soluzioni fonoassorbenti rispondono all'esigenza di ambienti acusticamente confortevoli. Completano la proposta i tavoli per riunioni e una linea di accessori per l'organizzazione degli spazi.

Qualità certificata, sostenibilità e forniture per la Pubblica Amministrazione

Makhymo Arredi opera secondo gli standard ISO 9001, sistema di gestione della qualità orientato al miglioramento continuo e alla verifica di ogni fase del processo. Le sedute proposte rispettano la normativa EN 1335, certificazione europea che garantisce comfort, ergonomia e benessere sul posto di lavoro. Sul fronte della sostenibilità, l'azienda collabora con fornitori certificati e promuove soluzioni eco-compatibili a basso impatto ambientale, con attenzione al ciclo di vita dei materiali.

Makhymo Arredi è presente sul portale MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), il che consente agli enti pubblici di accedere alle forniture con processi chiari, trasparenti e tracciabili. Scuole, comuni, aziende sanitarie e altri enti istituzionali possono avvalersi del servizio completo di progettazione e fornitura di arredi attraverso i canali di acquisto previsti dalla normativa per le pubbliche amministrazioni.

Lo showroom di Asti

Makhymo Arredi dispone di uno showroom ad Asti, visitabile per esplorare le collezioni disponibili, valutare materiali e finiture e incontrare il team di progettazione di persona. Il sopralluogo tecnico gratuito è disponibile direttamente presso le sedi dei clienti sul territorio. La presenza consolidata in Piemonte sin dal 1979 ha permesso di costruire una rete di relazioni professionali solide, con una conoscenza diretta del tessuto imprenditoriale locale.

Makhymo Arredi nella provincia di Vercelli

Makhymo Arredi è attiva nella provincia di Vercelli con il proprio servizio completo di progettazione e fornitura di arredi per ufficio. Le aziende e i professionisti del vercellese possono richiedere un sopralluogo tecnico gratuito direttamente in sede: il team si sposta sul territorio per rilevare gli spazi, raccogliere le esigenze operative e sviluppare una proposta su misura. Dalla progettazione all'installazione, con un unico punto di riferimento dedicato per tutta la durata del progetto e nel tempo.

Contatti

Makhymo S.r.l. — Asti

Tel.: +39 0141 353902 | info@makhymo.it | www.makhymoarredi.it