5 cose che non ti hanno detto per trovare il miglior aspirapolvere e lavapavimenti

Le valutazioni dei migliori aspirapolvere e lavapavimenti si basano soprattutto su watt, capacità del serbatoio e accessori in dotazione. Sono informazioni effettivamente utili, ma raramente ci dicono i dettagli che fanno davvero la differenza nell'uso quotidiano.

Ecco pertanto 5 cose che di solito nessuno ti dice, ma che dovresti sapere prima di scegliere il tuo prossimo aspirapolvere o lavapavimenti.

I watt non misurano la potenza di aspirazione reale

Un aspirapolvere con un motore da 800 W non è per forza più potente di uno da 600 W. Contrariamente a quanto superficialmente si può pensare, infatti, i watt indicano il consumo energetico del motore, non quanto sporco riesce a raccogliere.

Il dato che invece dovrebbe interessarti di più è la potenza di aspirazione effettiva, spesso espressa in Pascal (Pa) o Air Watt (AW), insieme all'efficienza del sistema di filtraggio e alla tenuta delle guarnizioni. Due migliori aspirapolvere in offerta con la stessa potenza dichiarata possono dunque comportarsi in modo molto diverso su tappeti o peli di animali.

Un serbatoio grande può diventare un problema

Un serbatoio capiente sembra sempre la scelta migliore, ma più capacità significa anche più peso da spostare, soprattutto nei modelli senza fili o verticali.

Se pertanto vivi in un appartamento di dimensioni medie o devi salire le scale con l'aspirapolvere in mano, un serbatoio più piccolo ma maneggevole può rendere la pulizia molto meno faticosa, anche se richiede uno svuotamento più frequente.

Lavapavimenti non significa sempre la stessa cosa

Esistono differenze importanti tra un aspirapolvere con funzione lavante, un lavapavimenti a vapore e un lavasciuga con serbatoi separati per acqua pulita e sporca. I modelli con un unico serbatoio rischiano di redistribuire l'acqua sporca sul pavimento, mentre i lavasciuga più evoluti aspirano e raccolgono lo sporco in tempo reale, lasciando il pavimento asciutto fin da subito.

Se hai bambini o animali domestici, questa differenza incide molto più dell'estetica o del design del prodotto.

Il filtro che compri oggi è una spesa che paghi anche dopo

Molti consumatori valutano solo il prezzo iniziale del migliore aspirapolvere in offerta, dimenticando invece che i filtri HEPA e gli accessori di ricambio hanno un costo nel tempo e una durata variabile.

Alcuni modelli usano filtri lavabili e riutilizzabili, altri richiedono la sostituzione periodica con ricambi originali, spesso non economici. Prima di scegliere in base al solo prezzo d'acquisto, vale la pena informarsi sulla disponibilità e sul costo dei ricambi, perché questo elemento può cambiare il reale prezzo del prodotto nel lungo periodo.

Il rumore conta più di quanto pensi

A volte le specifiche tecniche dei robot aspirapolvere in offerta non mettono chiaramente in evidenza i decibel (dB), anche se in realtà è un dato che influisce molto sull'esperienza d'uso quotidiana, soprattutto se pulisci in orari condivisi con altre persone in casa o se hai animali sensibili ai rumori forti.

Un aspirapolvere molto potente ma rumoroso può risultare scomodo da usare con regolarità, finendo per essere utilizzato meno di quanto dovrebbe.

Da Trony puoi trovare le migliori offerte robot aspirapolvere e lavapavimenti

Conoscere i dettagli di cui abbiamo parlato nelle scorse righe, ti aiuterà a orientarti con maggiore efficacia sulla scheda tecnica e a scegliere il miglior robot aspirapolvere e lavapavimenti in offerta, quello più adatto alle tue esigenze.

Su Trony puoi trovare una selezione ampia di aspirapolvere e lavapavimenti, dai modelli più semplici ed economici alle soluzioni lavasciuga di fascia alta, con marchi noti nel settore della pulizia della casa come Rowenta, oltre a molte altre proposte adatte a ogni esigenza e budget.

Il catalogo Trony è organizzato per fasce di prezzo e tipologia di prodotto, permettendoti di confrontare facilmente le caratteristiche principali come potenza reale, sistema di filtraggio, peso e funzione lavante.

Per saperne di più ti consigliamo dunque di visitare le offerte online di Trony o il negozio più vicino a te per vedere i modelli dal vivo, confrontarli di persona e scegliere l'aspirapolvere o lavapavimenti più adatto alla tua casa, con la sicurezza di un prodotto garantito e di un servizio clienti sempre disponibile.









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