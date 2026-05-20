Giornata Mondiale delle Api: nei locali cooperativi un’iniziativa per raccontare qualità del miele, analisi e tutela degli impollinatori

Il 20 maggio si celebra la Giornata Mondiale delle Api, ricorrenza internazionale creata dall’ONU per richiamare l’attenzione sul ruolo fondamentale delle api e degli altri impollinatori per l’ambiente, la biodiversità e la produzione alimentare. Un’occasione per ricordare quanto la presenza degli impollinatori sia legata alla salute degli ecosistemi e alla qualità di molte produzioni agricole.

Le api non rappresentano soltanto un simbolo della natura da proteggere, ma sono parte attiva di un equilibrio fragile, oggi esposto agli effetti dei cambiamenti climatici, alla perdita di habitat, all’impoverimento della biodiversità e alle difficoltà che attraversano il settore apistico.

In occasione della Giornata, la cooperativa Piemonte Miele ha coinvolto cinque locali cooperativi all’interno di un’iniziativa di sensibilizzazione pensata per portare questi temi nei luoghi della convivialità quotidiana. Nel corso della giornata, durante gli orari di apertura di tre ristoranti torinesi - Locanda nel Parco, Vastè Bistrò Giacosa e Qui da Noi - e alla Locanda del Priore di Vaie sono stati esposti materiali informativi dedicati alla qualità del miele piemontese, al valore delle analisi e al lavoro degli apicoltori. Inoltre, il miele piemontese è stato protagonista anche a tavola, attraverso la realizzazione di piatti dedicati e abbinamenti pensati per valorizzarne caratteristiche, aromi e versatilità.

L’obiettivo è stato quello di avvicinare i consumatori a un tema spesso percepito come tecnico, ma centrale per comprendere cosa renda il miele un prodotto autentico, riconoscibile e legato al territorio.

“La Giornata Mondiale delle Api non deve essere solo una ricorrenza simbolica, ma un’occasione per rimettere al centro il valore dell’apicoltura e il ruolo degli apicoltori - dichiara Davide Colombo, Presidente di Piemonte Miele - Difendere le api significa proteggere la biodiversità, la qualità del cibo e un patrimonio ambientale che riguarda tutti. La scelta di coinvolgere i locali cooperativi ci ha permesso di diffondere il messaggio in contesti quotidiani, frequentati da pubblici diversi e naturalmente legati al cibo, alla relazione e alla comunità. Come Piemonte Miele continuiamo a lavorare per promuovere un miele di qualità, controllato e riconoscibile, ma anche per raccontare il valore ambientale e culturale che ogni vasetto porta con sé”.