Tecnologie di ricarica idrica automatica e asciugatura a 110°C per i moderni sistemi premium dedicati alla cura dei pavimenti

L'evoluzione degli elettrodomestici dedicati alla cura delle superfici domestiche si sta orientando in modo deciso verso la riduzione dell'intervento manuale e l'ottimizzazione dei consumi energetici e idrici. Un esempio tangibile di questa tendenza è rappresentato dall'introduzione sul mercato europeo di sistemi integrati capaci di gestire autonomamente le fasi di carico e scarico dei liquidi. L'integrazione di stazioni di ricarica fisse, dotate di capienze significative come i moduli da 5 litri, permette di superare uno dei principali limiti operativi dei dispositivi portatili tradizionali, ovvero la necessità di frequenti interruzioni per il riempimento manuale dei serbatoi durante la pulizia di ampie metrature. FLOOR ONE STATION S9 Artist di Tineco dispone di una gestione automatizzata della ricarica che prevede inoltre il riscaldamento preventivo del flusso idrico, una soluzione tecnologica progettata per incrementare l'efficacia nello scioglimento delle macchie complesse e per limitare la proliferazione batterica sui pavimenti.

L'efficienza d'uso del nuovo dispositivo Tineco viene supportata da algoritmi che variano l'intensità e la pressione dell'acqua in base alla tipologia di residuo riscontrato, ottimizzando il trattamento sia su elementi liquidi che su incrostazioni secche. Dal punto di vista strutturale, le moderne spazzole rotanti, in dotazione alla FLOOR ONE STATION S9 Artist, adottano geometrie specifiche e sistemi meccanici di pettinatura interna concepiti per contrastare l'ostacolo dei grovigli di fibre, peli e capelli, che spesso causano il blocco dei motori elettrici. Per garantire una finitura omogenea e priva di aloni su superfici delicate come il parquet o le piastrelle lucide, i sistemi di aspirazione si avvalgono di raschiatori avanzati che massimizzano il recupero dei liquidi reflui, abbattendo drasticamente i tempi di asciugatura naturale del pavimento.

La fase post-operativa rappresenta un altro pilastro della transizione tecnologica del comparto, spostando l'attenzione dalla sola pulizia dell'ambiente alla manutenzione autonoma del dispositivo stesso. Tineco ha dotato la FLOOR ONE STATION S9 Artist di cicli di igienizzazione automatica che si articolano attraverso flussi di lavaggio del rullo con acqua calda, seguiti da un processo di asciugatura forzata tramite aria compressa a temperature elevate, calibrate attorno ai 110°C. Questa procedura, completata in intervalli temporali ridotti a circa 5 minuti, previene lo sviluppo di umidità residua nei tessuti della spazzola, eliminando l'insorgenza di cattivi odori e garantendo la prontezza operativa del sistema per le sessioni successive.











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