Campagna 2026, le prime valutazioni sulla raccolta dei mieli piemontesi primaverili

La vera qualità del miele inizia molto prima di arrivare sul vasetto, dipendendo in larga parte dal campo, dalle fioriture e dalle condizioni climatiche che le api si trovano ad affrontare.

La primavera 2026 si è aperta con segnali inizialmente incoraggianti per l’apicoltura piemontese, ma l’andamento meteorologico delle ultime settimane ha reso complesso l’avvio della stagione di raccolta.

Le api erano uscite dall’inverno in condizioni generalmente positive. Dopo un periodo freddo e prolungato, le giornate particolarmente miti registrate a fine febbraio, soprattutto nel Nord Italia, avevano favorito uno sviluppo precoce delle famiglie, con una presenza di api già elevata fin dall’inizio della stagione.

A questo primo slancio, però, è seguito un brusco peggioramento delle condizioni climatiche proprio nel momento in cui sarebbero dovute iniziare le prime raccolte. Le giornate ventose, il vento secco, il freddo prolungato e le basse temperature mattutine, in particolare nelle aree limitrofe alle Alpi, hanno rallentato lo sviluppo delle api e creato difficoltà nel mantenimento delle temperature interne delle famiglie.

Il raccolto di ciliegio, al momento, risulta decisamente scarso. La presenza di vento forte e secco ha danneggiato in modo significativo la fioritura, compromettendo le possibilità di raccolta in molte zone. Le situazioni migliori si registrano soltanto in alcune aree montane, dove la fioritura è arrivata in ritardo rispetto alle giornate più critiche e le api sono riuscite comunque a lavorare.

Anche per quanto riguarda il tarassaco, le prime indicazioni non sono positive, in quanto la fioritura ha coinciso quasi interamente con giornate fredde e ventose delle scorse settimane e, per ora, il raccolto resta molto limitato.

In un’annata in cui le quantità dipendono in modo così evidente dall’instabilità climatica, il tema della qualità assume un peso ancora maggiore. La scarsità di raccolto non può essere compensata da scorciatoie, ed è per questo che il lavoro si concentra sulla verifica puntuale dei mieli conferiti, attraverso analisi melissopalinologiche, organolettiche e chimico-fisiche. I controlli permettono di distinguere con precisione le diverse produzioni, leggerne l’origine botanica, valutarne le caratteristiche e restituire al consumatore un prodotto coerente, tracciabile e riconoscibile. In una primavera difficile, questa attenzione diventa parte integrante del racconto della stagione, non solo quanto miele si riesce a produrre, ma quale miele arriva davvero nei vasetti.

“La stagione era partita con famiglie ben sviluppate e questo ci aveva fatto ben sperare - commenta Riccardo Polide, vicepresidente di Piemonte Miele - Purtroppo il meteo ha inciso proprio nelle fasi più delicate delle prime fioriture, riducendo le possibilità di raccolta. È ancora presto per tracciare un bilancio complessivo, ma questo avvio conferma quanto l’apicoltura sia sempre più esposta all’instabilità climatica. Come Piemonte Miele continueremo a monitorare l’evoluzione della stagione, mantenendo alta l’attenzione sulla qualità del miele e sul lavoro degli apicoltori”.