Al Castello delle Sorprese 2026 arrivano le Huntrix: K-pop, principesse, maghi e nuove esperienze

A Oleggio Castello (uscita autostradale Arona – Lago Maggiore), presso Castello Dal Pozzo, in uno scenario unico con vista sul Lago Maggiore, torna Castello delle Sorprese 2026, il grande evento family vincitore dell'XI Premio Nazionale ITALIVE per la categoria Eventi per Bambini e Ragazzi.

Protagoniste più richieste le Huntrix, un successo planetario, che al Castello delle Sorprese saranno in compagnia di altre band, con un programma originale e coinvolgente, dove protagonista sarà il pubblico, che potrà cantare e ballare insieme.

Un mix di spettacolo, immaginazione, natura e nuove esperienze immersive e relax, anche per i genitori.

Ultime date in programma 25, 26 aprile e 1° maggio 2026

La nuova formula “Family Fun & Relax”, ideata dallo staff di Grotta di Babbo Natale (Lem s.r.l.) – leader nell’organizzazione di eventi family anche per comuni, operatori e destinazioni turistiche - affianca ai grandi temi più amati dal pubblico come principesse e maghi, nuove proposte dedicate al benessere, alla natura e alle nuove tendenze.

Oltre al K-pop l’area spettacoli presenta un’altra novità nazionale la “Bee-dance” con i personaggi originali del musical ufficiale dell’Ape Maia, che quest’anno festeggia i 50 anni.

Immancabili le aree fiabesche, dedicate alle Principesse, con incontri e ballo nel sontuoso Salone del Castello e nel cortile degli Stemmi, mentre maghi e maghette potranno visitare la Stanza dei Segreti e partecipare alla Scuola di Magia sulla terrazza del Castello, con pozioni, divinazione, duelli di bacchette magiche e cappello parlante.

Tutte nuove le esperienze dedicate al benessere: la stanza snoezelen all’interno del Castello, yoga e meditazione per bambini e genitori, nel parco, con gli animali d’erba e il nuovo percorso sonoro con le installazioni itineranti realizzate dallo staff di Grotta di Babbo Natale, per animare passeggiate ed eventi nella natura, nei parchi, in montagna o nelle piazze in occasione di eventi.

“È una direzione nuova che amplia ulteriormente il carattere family dell’evento” – spiega Antonio Longo Dorni, responsabile dell’organizzatore ed ideatore di eventi di successo – “perché trasforma la visita in un’esperienza condivisa capace di offrire divertimento ai bambini e momenti di relax e rigenerazione anche per i genitori”.

“Le nuove installazioni ed animazioni, insieme a tutte le altre proposte della nostra società di organizzazione eventi” – continua Longo Dorni – “saranno poi a disposizione di comuni, località turistiche, operatori commerciali ed organizzatori di eventi di tutto il Nord Italia”

Lem s.r.l. che ha sede ad Ornavasso, con uno show-room di oltre mille metri quadrati dedicate ad attrezzature ed installazioni per eventi e spettacoli, da 15 anni organizza infatti oltre 60 giornate-evento all’anno, con un bacino di 60 mila famiglie iscritte.

Info utili

Castello delle Sorprese 2026

Oleggio Castello (Novara), uscita autostradale Arona – Lago Maggiore.

Date di apertura: 19, 25 e 26 aprile, 1° maggio 2026