Strategie e canali digitali per promuovere il tuo hotel online

Nel settore del turismo, avere una presenza digitale accattivante è importante, ma da sola non basta: per ottenere risultati concreti è necessario creare un flusso costante di visitatori e guidarli a scegliere la vostra struttura. È facile lasciarsi coinvolgere in troppe strategie o investire tempo e denaro in canali che non portano risultati. La verità è semplice, gli albergatori indipendenti non hanno le risorse per sfruttare ogni opportunità disponibile. Per questo, conviene concentrarsi su pochi canali chiave, online e offline, che offrono visibilità reale e risultati concreti. Focalizzandosi su questi strumenti fondamentali, sarà possibile attrarre, raggiungere e convertire più viaggiatori in modo efficace e relativamente economico.

L’importanza di un approccio multicanale nel marketing per hotel

Prima di definire i canali da utilizzare, è importante chiarire quali sono i principali obiettivi del marketing alberghiero. Tra questi, aumentare la visibilità sicuramente è al vertice: accrescere la consapevolezza del brand e rafforzare la presenza online della struttura è fondamentale per promuovere il proprio hotel. Un altro goal è la conversione, ovvero trasformare i visitatori del sito web in ospiti effettivi, e poi la fidelizzazione, creando relazioni durature con gli ospiti per incentivarne i ritorni e le raccomandazioni.

Per raggiungere questi obiettivi, il marketing digitale moderno richiede una strategia integrata che sfrutti diversi touchpoint online. Adottare un approccio multicanale significa:

raggiungere il cliente giusto nel momento più opportuno;

diversificare le fonti di prenotazione;

ridurre la dipendenza da un singolo canale;

ottimizzare il ritorno sugli investimenti (ROI) delle campagne;

garantire un’esperienza coerente in tutti i punti di contatto con il cliente.

Combinando canali diretti, come il sito web proprietario, con quelli indiretti, come OTA, social media e pubblicità a pagamento, si può massimizzare sia la visibilità che l’efficacia delle strategie di marketing del proprio hotel. Per coordinare al meglio tutte queste attività e ottenere risultati concreti, molti albergatori si affidano ad agenzie specializzate in servizi di web marketing per hotel , capaci di gestire le attività online, ottimizzare le campagne pubblicitarie e sviluppare strategie personalizzate in base agli obiettivi della struttura. Vediamo ora i canali principali nel dettaglio.

1. Sito web proprietario

Non basta far realizzare un sito web a un programmatore e aspettarsi che da solo porti prenotazioni. Un sito che funziona davvero deve essere pensato con cura: ogni dettaglio, dall’esperienza utente all’ottimizzazione per i motori di ricerca, influisce su quanto è facile per i potenziali clienti trovarti online. Oltre alle informazioni pratiche, come dove si trova l’hotel, quante camere offre o le tariffe, è importante che il sito trasmetta professionalità e invogli chi lo visita a saperne di più. In fondo, è la tua vetrina principale. Un elemento ormai indispensabile è il Booking Engine , cioè il sistema che consente di prenotare camere e servizi extra direttamente dal sito. Grazie a questo strumento puoi aumentare le prenotazioni dirette e ridurre la dipendenza dalle OTA (e le loro commissioni).

Infine, non trascurare l’aspetto tecnico: il sito deve essere veloce, ben visibile anche da smartphone e coerente con l’identità visiva del tuo brand.

2. Presenza sulle OTA

Per promuovere un hotel, non si può ignorare il ruolo delle OTA (Online Travel Agencies), come Booking, Trivago, Airbnb ed Expedia. Sono piattaforme visitate ogni giorno da milioni di viaggiatori e rappresentano un modo immediato per far conoscere la tua struttura a un pubblico molto più vasto. Le OTA non servono solo a farti vedere da più persone: grazie alle recensioni degli ospiti puoi raccogliere feedback preziosi sui tuoi servizi. Le valutazioni positive, poi, aiutano a creare fiducia nei confronti dei nuovi clienti e a migliorare la reputazione online del tuo hotel. Un altro aspetto interessante è il cosiddetto “billboard effect”. Molti utenti, dopo aver scoperto il tuo hotel su un’OTA, finiscono per visitare direttamente il sito ufficiale e prenotare da lì, senza passare per l’intermediario. Questo significa meno commissioni da pagare e margini di profitto più alti.

3. E-mail marketing

Tra le strategie c’è senza dubbio anche l’e-mail marketing, uno strumento che consente di comunicare in modo diretto e personalizzato con i propri clienti. Può, ad esempio, catturare l’attenzione di chi ha già soggiornato nella struttura, inviando periodicamente offerte speciali, sconti o pacchetti pensati su misura. Allo stesso tempo, rappresenta un modo semplice ed efficace per restare in contatto con gli ospiti e mantenere viva la memoria della struttura quando pianificano viaggi futuri.

4. Canali offline: grossisti e tour operator

Nel settore turistico, i grossisti svolgono un ruolo fondamentale perché aiutano a vendere le camere del tuo hotel. Funzionano da intermediari tra gli agenti di viaggio e le strutture ricettive, acquistando un certo numero di camere, spesso a prezzi ridotti, e rendendole disponibili agli agenti che sono in contatto diretto con i clienti. I tour operator, invece, creano pacchetti completi che combinano il soggiorno presso l’hotel con altri servizi come voli, noleggio auto o escursioni. Per un hotel, entrare a far parte di questi pacchetti significa aumentare la visibilità e raggiungere più facilmente nuovi clienti, pur trattandosi di soluzioni a margine ridotto.

5. Social Media

Oggi trascorriamo una quantità enorme di tempo sui social, scorrendo contenuti sempre più rapidi e immediati. In questo contesto, un hotel che vuole farsi notare deve imparare a usare questi canali per parlare in modo autentico al proprio pubblico. La vera sfida è catturare l’attenzione in pochi secondi e far capire subito perché la tua struttura è diversa dalle altre. Mostrare foto delle camere, brevi video della spa, della piscina o della palestra, o anche solo piccoli momenti di vita dell’hotel, può trasmettere immediatamente l’atmosfera che si respira. Ogni piattaforma ha un suo linguaggio: Instagram serve per raccontare storie attraverso le immagini, Facebook è perfetto per creare una community, TikTok aiuta a raggiungere i più giovani con contenuti dinamici, mentre LinkedIn è l’ideale se ti rivolgi al turismo business o ai clienti corporate. Le persone non cercano solo un posto dove dormire: vogliono vivere un’esperienza da ricordare, e i social, se usati bene, sono il modo migliore per farglielo immaginare ancora prima di prenotare.