Cataratta e vita quotidiana: come cambia la visione dopo l’intervento

La cataratta è una patologia oculare molto diffusa che colpisce principalmente il cristallino, la lente naturale dell’occhio incaricata di mettere a fuoco le immagini sulla retina: con l’avanzare dell’età, il cristallino tende a perdere trasparenza e a diventare progressivamente opaco. Questo cambiamento provoca una visione offuscata, una percezione dei colori meno intensa e un’eccessiva sensibilità alla luce, che può rendere fastidiosa la guida notturna o l’esposizione al sole proprio come quando si guarda dietro un vetro sporco o appannato. Non sorprende che oltre la metà delle persone oltre i 70 anni sviluppi una cataratta in almeno un occhio, con un impatto significativo sulle attività quotidiane. Compiti semplici come leggere un libro, guardare la televisione, riconoscere i volti o guidare possono diventare difficili o fastidiose.

L’unico trattamento realmente efficace è l’ intervento cataratta , che prevede la rimozione del cristallino opacizzato e la sua sostituzione con una lente intraoculare artificiale. Questa procedura è oggi estremamente sicura e minimamente invasiva: dura generalmente tra i 15 e i 20 minuti per occhio, viene eseguita in anestesia locale con collirio e non richiede ricoveri prolungati. La rapidità dell’intervento non compromette la precisione, grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate che permettono al chirurgo di operare con grande accuratezza.

I risultati sono immediatamente percepibili: già nelle prime ore molti pazienti notano una visione più nitida, con colori più vividi e contrasti più definiti. Nei giorni successivi, la capacità di svolgere attività quotidiane migliora progressivamente, riducendo lo stress e la fatica visiva. L’intervento può anche correggere difetti refrattivi preesistenti come miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia, grazie alle moderne lenti intraoculari disponibili in diverse tipologie : monofocali, toriche o a profondità di campo estesa. La scelta della lente più adatta viene fatta insieme allo specialista, in base alle esigenze individuali, all’età e allo stile di vita del paziente, con l’obiettivo di ridurre al minimo la dipendenza dagli occhiali sia per la visione da lontano che da vicino.

Il decorso post-operatorio richiede comunque alcune attenzioni. Nelle prime settimane è fondamentale seguire scrupolosamente le indicazioni del medico: instillare i colliri prescritti, proteggere l’occhio da urti, sole o infezioni e limitare sforzi fisici eccessivi. Sebbene i tempi di recupero possano variare da persona a persona, la maggior parte dei pazienti ritorna rapidamente alle normali attività quotidiane, con un miglioramento progressivo della visione nelle settimane successive.

Un ruolo fondamentale per il successo dell’intervento è la qualità della struttura e dell’équipe medica a cui ci si affida. In Italia, il Gruppo Refrattivo Italiano rappresenta un punto di riferimento per la chirurgia refrattiva e della cataratta. Il Gruppo si distingue per l’impiego di tecnologie di ultima generazione e per un approccio personalizzato, che accompagna il paziente in tutte le fasi del percorso: dalla diagnosi iniziale alla scelta della lente intraoculare, fino al follow-up post-operatorio. Questo tipo di assistenza garantisce maggiore sicurezza, risultati più precisi e un’esperienza complessiva più serena per chi affronta l’intervento.

In definitiva, la cataratta non deve essere considerata una condanna legata all’invecchiamento, ma una condizione oggi affrontabile con successo e con notevole miglioramento della qualità visiva, oltre che notevole riduzione del rischio di demenze senili. L’intervento laser in questo caso non solo ripristina la trasparenza del cristallino, ma può anche correggere difetti visivi preesistenti, restituendo autonomia, sicurezza e migliorando significativamente la qualità della vita. Tornare a leggere senza affaticarsi, guidare con sicurezza, dedicarsi alle proprie passioni o godere di una passeggiata al sole diventa possibile, offrendo la straordinaria sensazione di guardare il mondo con occhi rinnovati e colori più vividi.





