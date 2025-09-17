Cantieri di lavoro per over 58: in Comune 13 opportunità per chi è disoccupato

La Città di Vercelli ha ottenuto il finanziamento per la realizzazione di 5 cantieri di lavoro per persone disoccupate “Over 58” con l'impiego temporaneo di n. 13 disoccupati. «L'intervento - spiega Maria Grazia Ennas, assessore all'Istruzione e al merito - sono rivolti a persone disoccupate con età uguale o superiore a 58 anni e il piano è stato studiato in particolare per aiutare a ottenere i contributi necessari a maturare il diritto a percepire la pensione».

Il Bando con la relativa domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Vercelli all’indirizzo www.comune.vercelli.it in “Amministrazione Trasparente” - sezione Bandi di Concorso alla cartella “2025_Cantieri over 58 2025”.

Il termine di presentazione domande è fissato per le 12 di venerdì 26 settembre e i candidati dovranno allegare alla domanda l’estratto conto contributivo Inps (scaricabile dal sito istituzionale Inps tramite Spid o Cie oppure ottenibile recandosi allo sportello degli uffici Inps secondo gli orari di apertura); la copia del documento di identità (tranne che nel caso di invio della domanda firmata digitalmente o da indirizzo di Posta Elettronica Certificata).

“CURIAMO VERCELLI”

Prevede l’impiego di 6 disoccupati, di cui uni in carico ai servizi socio assistenziali, in possesso di idoneità allo svolgimento delle attività previste nell’ambito del progetto; la durata è di 260 giornate lavorative (30 ore settimanali su 5 giornate lavorative) al Settore Ambiente, Impiantistica Sportiva e Sicurezza Territoriale e le attività da realizzare riguardano la riqualificazione di piccole aree verdi; la manutenzione (quali taglio tappeti erbosi, piccole potature); la piantumazione fiori e arbusti; la realizzazione di aiuole e vasi fioriti; la realizzazione di impianti di irrigazione; la pulizia di parchi cittadini e aree verdi, ad esempio la raccolta foglie, sia manuale con l’utilizzo di attrezzi semplici che con attrezzature a motore; la riqualificazione di piccole aree degradate della città, come la raccolta rifiuti e la piccola manutenzione dell’arredo urbano (panchine, bacheche, cestini, giochi ecc.).

“ORTO IN CITTA’”

Coinvolge 2 disoccupati, di cui uno in carico ai servizi socio assistenziali, con 260 giornate lavorative (30 ore settimanali su 5 giornate lavorative) alla Cascina Bargè - Settore Politiche Sociali. Le attività previste sono: coltivazione di ortaggi, piante aromatiche e fiorite, cura del frutteto, cura delle aree verdi; l'allevamento di animali (equini, suini, caprini, avicoli) e cura dei loro ricoveri; interventi di manutenzione e riparazione, attività di falegnameria; pulizie generali dei locali interni e degli spazi esterni della Cascina Bargè; trasporti e accompagnamenti degli ospiti disabili, utilizzando automezzi di proprietà del Comune di Vercelli.

“PERSONALE DIGITALE”

Un disoccupato in possesso di idoneità allo svolgimento delle attività previste nell’ambito del progetto di Cantiere (durata 260 giornate lavorative per 30 ore settimanali su 5 giornate lavorative) al Settore Personale, Demografici, Appalti e Tutele si occuperà di dematerializzzazione degli archivi cartacei in particolar modo dei fascicoli di tutto il personale che abbia avuto una qualsiasi tipologia di rapporto con l’Ente.

“VERSO I CITTADINI”

Il cantiere prevede l’impiego di 1 disoccupato in possesso di idoneità allo svolgimento delle attività previste nell’ambito del progetto di Cantiere approvato. La durata del Cantiere è di 260 giornate lavorative (30 ore settimanali su 5 giornate lavorative) al Settore Personale, Demografici, Appalti e Tutele e preved l'esecuzione di attività di accoglienza al pubblico e assistenza alle procedure finalizzate all’emanazione della carta d’identità elettronica.

“CARONTE 3”

Prevede l’impiego di 3 disoccupati per 260 giornate lavorative (30 ore settimanali su 5 giornate lavorative) al Settore Cultura, Istruzione, Sport e Manifestazioni: dovranno effettuare attività di presenza e assistenza algli impianti sportivi e strutture sportive e attività di presenza e assistenza durante l’organizzazione di eventi.

Per qualsiasi chiarimento e per il ritiro di copia del bando e del modulo della domanda gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Vercelli, al piano terra del palazzo comunale in piazza Municipio 5, dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 12.30; lunedì e mercoledì anche al pomeriggio, con orario 14 -16.



