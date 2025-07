Marina Martinotti confermata delegato provinciale del Comitato Nazionale Delegati di Inarcassa

A seguito delle elezioni che si sono svolte a marzo relativamente al rinnovo del Comitato Nazionale Delegati di Inarcassa per il quinquennio 2025-2030, Marina Martinotti è stata confermata delegato provinciale. Era già coordinatore della rivista “Inarcassa welfare e professione” e consigliere di amministrazione nel quinquennio 2015-2020.

L’insediamento come delegato provinciale si è svolto nei giorni 3-4 luglio, a Roma, in occasione dell’Assemblea Nazionale con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Il ruolo di Martinotti assume un delicata funzione di collegamento tra gli architetti e ingegneri liberi professionisti e la governance di Inarcassa, contribuendo a fornire indirizzi politici e regole che riguardano la previdenza e l’assistenza: “Il motivo della mia ricandidatura – spiega Martinotti - è stato determinato dalla volontà di continuare a costituire un anello di congiunzione ed un punto di riferimento per i professionisti della provincia, fornendo supporto e consulenza su questioni previdenziali, ma soprattutto sensibilizzando gli Architetti iscritti a seguire l’attività di Inarcassa, sin da subito e non solo al momento della pensione. Questo per poter cogliere le opportunità e le agevolazioni fornite dall’Ente, per apprendere le procedure e per monitorare costantemente la propria posizione previdenziale”.

L’obiettivo per il nuovo mandato è la prosecuzione del lavoro svolto: “Ma soprattutto – aggiunge Martinotti - far conoscere le varie opportunità che Inarcassa ha attivato nei confronti degli iscritti, tra cui le convenzioni, le agevolazioni, gli incontri dell’Ente e la Fondazione Inarcassa presente sul territorio, al fine di poter consentire ai colleghi di interfacciarsi direttamente con gli amministratori. A tal proposito, già nel recente ruolo di coordinatore della Rivista Inarcassa ho provveduto a incentrare molti articoli sulle attività dell’Ente volti a semplificare la comprensione e l’approfondimento di specifiche tematiche del settore. Il compito non è semplice in quanto il tema previdenziale ed assistenziale è sicuramente complesso e spesso “lontano” dalla percezione dei colleghi, fintanto che non se ne presenti la necessità. Per tutti questi motivi l’obiettivo principale resta la sensibilizzazione”.