Poste Italiane cerca consulenti finanziari per la provincia di Vercelli

Poste Italiane ricerca in provincia di Vercelli laureati o laureandi motivati a intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari. I consulenti finanziari di Poste Italiane rappresentano una rete di professionisti con competenze tecniche e commerciali in grado di assistere il cliente nelle sue scelte e offrire il prodotto più adatto alle sue esigenze.

È possibile inviare la propria candidatura entro il 13 luglio accedendo al sito posteitaliane.it, nella sezione “Carriere”, Lavora con Noi, dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per partecipare alla selezione.

Il candidato ideale, laureato o laureando (sia triennale che magistrale), dovrà dimostrare interesse verso il mondo dei mercati finanziari, assicurativi e degli investimenti. Nel processo di selezione costituiranno requisiti preferenziali il possesso di un titolo di studio in discipline economico – giuridiche e la conoscenza delle normative vigenti in materia di investimenti e/o distribuzione di prodotti assicurativi. I candidati selezionati avranno l’opportunità di essere coinvolti in percorsi di formazione e sviluppo professionale.

Lavorare nel Gruppo Poste Italiane rappresenta una grande opportunità per un giovane laureato che si appresta ad entrare nel mercato del lavoro avendo l’opportunità di far parte della più grande infrastruttura di servizi in Italia presente su tutto il territorio e centrale nel tessuto socio-economico del Paese.

Dal 2018 sono oltre 460 i consulenti finanziari assunti in Piemonte. Con un’età media di 28 anni, rappresentano quanto Poste Italiane investa nel proprio capitale umano e riconosca il valore delle risorse più giovani. Dal 2020 ad oggi, infatti, l’età media in Azienda si è abbassata di ben 4 anni, passando da 51 a 47 anni.