Elementi strutturali di grandi dimensioni: Prefabbricati Guerrini un partner affidabile per lo studio della realizzazione, dei trasporti eccezionali e per i montaggi speciali

Innovazione e tradizione si incontrano in Prefabbricati Guerrini, azienda leader nella progettazione e realizzazione di elementi strutturali prefabbricati di grandi dimensioni. Con un’esperienza consolidata e un approccio tecnico altamente specializzato, l’azienda risponde alle nuove esigenze del mercato edilizio e industriale, dove le grandi luci e le altezze importanti sono sempre più richieste.

Negli ultimi anni, Prefabbricati Guerrini ha realizzato elementi fino a 36 metri di lunghezza e pilastri alti oltre 31 metri, pensati per rispondere alle necessità di impianti produttivi, centri logistici e strutture sportive.

Il Settore Ingegneria dell’Azienda ha progettato alcune tra le soluzioni più avanzate oggi presenti sul mercato:

• Tegoli a doppio T da 110 cm, capaci di coprire campate uniche superiori ai 32 metri;

• Capriate a doppia pendenza da 36 metri per grandi stabilimenti industriali;

• Travi a T rovescio da 30 metri (650 kN), perfette per ambienti della Grande Distribuzione dove è necessario eliminare i pilastri in zone strategiche.

Un progetto emblematico ha riguardato una grande azienda energetica, per cui Prefabbricati Guerrini ha realizzato e posato pilastri da 31 metri e 900 kN di peso, superando con successo le sfide logistiche e strutturali grazie a un attento studio esecutivo. Tutto ciò ha necessariamente impegnato il Settore Logistica Trasporti e Montaggi di Prefabbricati Guerrini per affrontare e superare brillantemente sfide di viabilità e di posa in opera che hanno richiesto l’utilizzo di mezzi speciali (Camion per trasporti eccezionali e gru ad alta ed altissima portata).

L’esperienza di Prefabbricati Guerrini racconta una realtà industriale capace di anticipare le esigenze del mercato, offrendo soluzioni concrete alle richieste di chi opera nella produzione, nella logistica e nell’edilizia moderna. La scommessa sulle grandi dimensioni, affrontata con metodo, innovazione e competenza, rappresenta oggi il valore distintivo di un’azienda che guarda al futuro senza dimenticare le proprie solide radici.

