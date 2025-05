I consigli degli esperti su cosa cercare nei casinò online

Gli esperti sanno cose che i principianti non possono conoscere, non per mancanza di acume ma semplicemente per mancanza di esperienza. Questo vale per qualunque industria, settore, passione o hobby. Per i casinò è lo stesso: ci sono molti giocatori esperti, che conoscono come funzionano le piattaforme e che sanno cosa cercare.

In questo articolo abbiamo messo insieme le opinioni di alcuni dei giocatori esperti che hanno familiarità con i siti di casinò online, in modo da poter offrire ai nostri lettori dei consigli e delle buone pratiche che fanno risparmiare tempo ed evitare errori comuni.

I bonus

Il primo consiglio riguarda i bonus e le promozioni, che sono senza dubbi uno degli incentivi più ricercati e apprezzati nei siti di gioco e scommesse.

Occorre prestare la massima attenzione per evitare alcuni errori tipici dei principianti.

Per esempio, gli utenti esperti sanno che devono sempre leggere i termini e le condizioni dei bonus. Infatti, ogni incentivo non vale per sempre e ha solitamente una scadenza, un periodo di tempo dopo il quale ogni bonus e ogni progresso fatto verso il suo ottenimento o completamento viene azzerato.

Un comportamento tipico dei principianti è quello di rimandare le giocate, pensando di avere un periodo di tempo disponibile più lungo, solo per poi ritrovarsi con tutti i progressi azzerati. Questo genera frustrazione, tuttavia si può evitare facilmente. Basta leggere sempre i regolamenti dei bonus o delle promozioni, che i casinò online affidabili mettono a disposizione degli utenti.

Sempre a proposito dei bonus, i giocatori esperti sanno che i bonus senza deposito (che sono alcuni dei più ricercati, dato che permettono di ottenere dei fondi per giocare senza effettuare depositi sul conto di gioco) si accompagnano sempre a particolari condizioni e termini di utilizzo.

A volte, inoltre, chi si registra tramite SPID o CIE (carta d’identità elettronica) ha diritto ad alcuni benefici aggiuntivi. In questi casi, talvolta il bonus viene maggiorato e lo si può ottenere subito, anche in meno di 1 minuto, superando più rapidamente i controlli di sicurezza e senza dover compilare tutti i dati per la registrazione.

Chi vuole velocizzare il processo e godere di un bonus particolarmente alto, può farlo scegliendo i siti giusti. I principali bonus senza deposito, verificati e confrontati da MigliorCasinoBonus, rivelano un aumento dei bonus riservati a chi si registra con SPID e CIE. La registrazione richiede solo di caricare un documento d’identità o, più rapidamente ancora, di usare il proprio SPID. Fatto questo, in meno di 1 minuto il nuovo utente verrà iscritto alla piattaforma e otterrà subito il bonus di benvenuto.

Sempre a proposito di confrontare i siti, i giocatori più esperti monitorano sempre i cambiamenti in corso nel settore attraverso le piattaforme di comparazione più affidabili, che si occupano esclusivamente di analizzare le ultime novità. In questo modo, è possibile risparmiare tempo, sfruttando le migliori opportunità non appena vengono pubblicate.

I giochi

Per chi è interessato a giochi di casinò divertenti e sempre diversi, gli esperti consigliano di rivolgersi ad alcuni operatori in particolare, che sono famosi perché sanno sempre garantire un alto livello di divertimento e coinvolgimento, con giochi che non sono mai banali.

Per quanto riguarda le slot machine, gli operatori più noti per la loro qualità sono NetEnt, Microgaming, Pragmatic Play e Yggdrasil. Oltre a questi, esistono comunque slot di più di 50 operatori. Per filtrare l’offerta di un sito e trovare le slot di un operatore specifico, basta andare sulla scheda delle slot nel casinò online e selezionare solamente gli operatori di interesse. In questo modo, i giocatori esperti risparmiano tempo e sanno subito a cosa giocare.

Per quanto riguarda i giochi di carte come poker o blackjack, basta applicare dei filtri per selezionare i giochi di Pragmatic Play (o Pragmatic Play Live), che è un operatore storico per questa tipologia di attività. Si differenzia per la sua capacità di offrire una grafica accattivante, una modalità di gioco sempre dinamica e al passo coi tempi, un comparto sonoro che assomiglia in tutto e per tutto ai casinò fisici, e pulsanti sullo schermo per piazzare tutte le giocate possibili, inclusi i bluff.

Infine, i giocatori esperti conoscono un’altra sezione dei giochi con cui non molti hanno familiarità: i giochi arcade, ossia quelli che ricordano le sale giochi degli anni ‘80. Si ispirano ai titoli ludici che hanno fatto la storia del gioco e offrono un elevato livello di coinvolgimento. Se comunque la noia prende il sopravvento, questo significa che è ora di cambiare gioco!

Evitare le truffe

L’ultimo grande consiglio che un giocatore esperto darebbe è quello di evitare le truffe. Per farlo, basta scegliere esclusivamente i siti di casinò che hanno una licenza fornita dall’ADM, ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per operare legalmente in Italia, gli operatori devono seguire le linee guida per la certificazione fornite dall’ADM, che garantiscono trasparenza e tutela dei consumatori, promuovendo un ambiente di gioco legale in Italia affidabile e sicuro.

Infatti, un sito di casinò può operare legalmente in Italia solo se richiede e ottiene la licenza ADM. Non viene elargita a tutti, ma viene rilasciata solo a seguito di controlli adeguati di trasparenza, tutela dei consumatori e chiarezza nella conduzione delle modalità operative.

Anche se i siti stranieri possono talvolta sembrare allettanti per via dei bonus particolarmente elevati, il rischio per la sicurezza fa sì che sia meglio invece evitarli.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.