Il 28 maggio Vignalab: tecnologie in campo per il Vigneto del Futuro

Mercoledì 28 maggio 2025 dalle ore 9 alle ore 17,30, presso il Centro Sperimentale per la Vitivinicoltura di Fondazione Agrion, Località Tenuta Cannona n. 518 a Carpeneto (AL), si terrà la giornata dal titolo VignaLAB – Il Vigneto del Futuro: dalla ricerca al campo.

L’iniziativa, promossa da Fondazione Agrion in collaborazione con il gruppo editoriale Edagricole, si propone come momento di confronto per il settore vitivinicolo, attraverso il dialogo tra enti di ricerca, mondo accademico, istituzioni e operatori della filiera. Un obiettivo quanto mai attuale, considerando che il comparto vitivinicolo è oggi chiamato a fronteggiare sfide complesse e in rapido mutamento: dall’impatto del cambiamento climatico all’emergere di nuove fitopatie, dall’evoluzione delle pratiche colturali alla crescente domanda di sostenibilità. In questo scenario, la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica e il confronto tra esperti del settore rappresentano strumenti fondamentali per garantire competitività, qualità e resilienza.

Il programma della giornata si articolerà in due momenti principali: durante la mattinata, i partecipanti prenderanno parte a un tour tecnico immersivo che, attraverso dimostrazioni pratiche in campo e il coinvolgimento diretto delle aziende espositrici, mostrerà dal vivo le più recenti e rilevanti innovazioni applicate alla viticoltura: droni, sistemi di supporto alle decisioni (DSS), irrigazione multifunzionale, atomizzatori a rateo variabile, sensoristica avanzata e nuove soluzioni per la difesa fitosanitaria. Un’occasione unica per toccare con mano il futuro della viticoltura e confrontarsi direttamente con esperti e tecnici del settore.

Nel pomeriggio, spazio al convegno tecnico-scientifico e alla tavola rotonda, composta da istituzioni, accademici ed esperti del settore. La discussione verterà su temi centrali per il futuro della viticoltura, quali il miglioramento genetico della vite, la gestione del suolo, difesa fitosanitaria, i modelli predittivi, l’irrigazione intelligente e sull’evoluzione della normativa sull’uso dei droni.

Registrati e partecipa gratuitamente all’evento: https://bit.ly/VignaLab-iscrizione

Scarica il programma completo:

https://www.agrion.it/2021/wp-content/uploads/2025/05/DEFINITIVA-2.Locandina-VignaLAB-28-maggio.pdf