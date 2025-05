Arte Genova mette all’asta ventisette immobili: aperta la procedura per partecipare

A.R.T.E. Genova ha avviato una procedura competitiva per la vendita a libero mercato di ventisette immobili di varia natura, distribuiti nei comuni di Genova, Arenzano, Masone e Sestri Levante. L'iniziativa si inserisce nel piano di dismissione del patrimonio aziendale non vincolato all’edilizia residenziale sociale, e si svolge secondo criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

Tra gli immobili in vendita ci sono appartamenti, negozi, uffici, box e posti auto con valori di partenza che variano dai dieci ai duecentosettanta mila euro.

Tutte le unità saranno vendute nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con la formula "visto e piaciuto", e saranno aggiudicate al miglior offerente, purché l’offerta sia superiore al prezzo minimo indicato.

Chi deciderà di partecipare, dovrà presentare un’offerta economica scritta e vincolante entro le ore 16 del 19 giugno 2025, consegnandola presso la sede di A.R.T.E. in via Bernardo Castello 3, a Genova.

L’offerta va contenuta in un plico chiuso e sigillato, che deve includere sia la documentazione amministrativa sia la proposta economica. È necessario allegare anche un assegno circolare pari al 10% del prezzo base dell’immobile scelto, a titolo di cauzione.

Le offerte verranno aperte in seduta pubblica il 20 giugno 2025 alle ore 10, nella Sala Consiglio di A.R.T.E. Genova. L'aggiudicazione avverrà a favore della migliore offerta valida ricevuta. In caso di parità, i partecipanti saranno invitati a presentare una nuova proposta in busta chiusa. Se la parità dovesse persistere, si procederà con un sorteggio.ù