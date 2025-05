Fattoria in città: ultimi giorni per aderire allo street food

La Fattoria in Città 2025, giunta alla 19° edizione, ritorna dal 29 maggio al 2 giugno e sarà anche quest’anno un evento diffuso che coinvolgerà tutta la città. «Per i pubblici esercizi cittadini - spiegano da Ascom - sarà possibile partecipare con due modalità: in autonomia o attraverso gemellaggi enograstronomici. In entrambi i casi, laddove possibile per ragioni di viabilità e nel rispetto dei regolamenti comunali, sarà possibile allestire un corner esterno alla propria attività diventando un punto street food e/o organizzare, a corollario, un punto musica con dj set o musica dal vivo con oneri Siae a carico dell’organizzazione. Per tutte e due le modalità di partecipazione le aziende aderenti potranno contare su un pacchetto promozionale totalmente gratuito nell’ambito della comunicazione dell’evento. L'adesione, entro il 15 maggio, va segnalata via mail: info@lafattoriaincitta.it o telefonando allo 0161-250045».