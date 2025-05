"La memoria nelle mani" alla biblioteca di Cigliano

Nell'ambito della rassegna "incontro con l'autore", sabato 10 maggio, la biblioteca di Cigliano ha presentato il libro "La memoria nelle mani" di Erika Maderna. L'incontro ha messo in evidenza i contenuti dell'opera in cui l'autrice racconta il corpo delle donne alzando il sipario sulla scena del parto, sede di liturgie di cura, di magia, di erbe e parole, di medicina tramandata dalle donne per le donne attraverso un percorso storico che va dalle narrazioni mitologiche di parti straordinari dell’antichità, passando per il Medioevo, fino alla medicalizzazione dell’ostetricia. La storia delle levatrici è una storia fatta di memorie, di conoscenze trasferite di voce in voce attraverso le generazioni. Hanno dialogato con Erika Maderna: Alessandra Cesare, Marianna Caserio e Monica Arena.