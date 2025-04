Ristorante Pesci Vivi di Chivasso (TO): in tavola l’essenza del Mediterraneo, tra tradizione e innovazione

Il Ristorante porta nel nome il riferimento ad una borgata di Chivasso, nota con il nome di Pesci Vivi perchè attraversata da una roggia dove vivevano trote, anguille e carpe. Negli anni '40, proprio sulla strada principale del borgo il signor Loreto pensò di aprire una trattoria semplice, arredata con le tradizionali tovaglie a quadretti, dove i clienti potevano mangiare il pesce fresco.

E per soddisfare al meglio le richieste dei clienti aveva collocato all’interno del locale delle vasche per la conservazione dei pesci vivi, prima di cucinarli e portarli in tavola. Dopo l’inziale successo, nel corso degli anni, il borgo ha subito una profonda trasformazione: la roggia è stata coperta e circondata da condomini, mentre il locale si trasformato in un bar con un'offerta di piatti veloci.

Nel 2016, Filippo Rotolo ha scelto di riportare in vita la tradizione di questa storica trattoria, dedicandola al pesce non più dolce, ma di mare, e diventando in poco tempo un punto di riferimento per gli appassionati proprio dei sapori del mare.

Dal 2021, il ristorante si è trasferito nel centro del paese, in via Roma, in una nuova sede più ampia e accogliente dove i colori del mare caratterizzano gli interni.

La passione per la buona cucina e per i sapori del Mediterraneo è il filo che unisce Filippo e sua moglie, Dorica Tabara, che ha imparato l’arte di cucinare il pesce proprio in Sicilia, la terra natale di Filippo.

La sua abilità in cucina si traduce in piatti sorprendenti, che non solo celebrano la freschezza del pescato, ma riflettono anche una vera passione. In questo ristorante, la cucina è in continua evoluzione e si adatta alle stagioni e alla disponibilità del pesce fresco, assicurando che ogni piatto garantisca un'esperienza autentica e gustosa.

Anche se il menù cambia frequentemente e la chef continua a frequentare corsi di cucina, alcuni classici sono sempre presenti, come la famosa Carbonara di mare e la Frittura, preparate con ingredienti di qualità.

Accanto a questi piatti tradizionali, ci sono anche le creazioni più innovative della chef, che spaziano da preparazioni semplici ma raffinate, come le alici marinate o il baccalà, a ricette più elaborate come il polpo scottato e il tonno servito con cipolla di Tropea e pinoli.

Fra i primi da segnalare un gustoso cous cous alla siciliana e il risotto con gamberi marinati a caldo. Fra i secondi non solo fritti ma anche pesci e spiedini alla griglia.

Ottimi anche i dolci, fra cui spicca un delizioso Cannolo siciliano



L’ottimo rapporto qualità prezzo, attira una clientela non solo locale e della provincia: antipasti fra 14 e 18 euro, primi fra 16 e 18 euro e secondi a partire da 22 euro. Grande spazio al crudo, che rappresenta la moda del momento e che vede in continua crescita gli appassionati, con percorsi di assaggio a partire da 10 euro fino ad un'indimenticabile Plateau Royal su due piani a 120 euro a coppia.

La cantina del ristorante è ben selezionata, con poche etichette ma di alta qualità, molte delle quali provengono dalle affascinanti terre siciliane.

In sala insieme a Filippo opera la figlia Raluca ed insieme organizzano frequentemente serate a tema, dove gli ospiti possono scoprire e gustare i vini in abbinamenti pensati appositamente per esaltare i piatti del menù.

Il ristorante Pesci Vivi si trova a Chivasso in via Roma 12 telefono 392 912 7716 mail: pescivivichivasso@gmail.com Sito Web: ristorantechivasso.it