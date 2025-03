Comitato Nazionale Italiano Fair Play: Alcanterini confermato Presidente, Bonanni nel Direttivo Nazionale

Si è concluso con successo il XXXI Congresso Nazionale del Comitato Nazionale Italiano Fair Play (CNIFP), svoltosi il 9 marzo 2025 a Loreto Aprutino, Abruzzo. L'evento ha visto la riconferma unanime alla presidenza del Commendatore Ruggero Alcanterini, figura di spicco che guida il Comitato con dedizione dal 2005. A seguito di due giorni intensi di riflessioni e dibattiti, Ruggero Alcanterini appena riconfermato alla guida del Comitato Nazionale Italiano Fair Play, che presiede con successo dal 2005, ha così commentato la sua rielezione: “Abbiamo raggiunto i nostri 30 anni all’insegna dell’Italia che vorrei, l’Italia del Fair Play. Credo che questa sia un’occasione davvero straordinaria. Loreto Aprutino è una città che nasce romana nel III secolo a.C. Oggi rimane un presidio sul territorio dal punto di vista della qualità, del cibo, della biodiversità. È importante per la sua risorsa principale che è quella della collettività virtuosa ed un’amministrazione con un sindaco Fair Play. In questo contesto abbiamo rinnovato le nostre cariche, io sono stato rieletto presidente. E questo lo considero un privilegio, una missione. La cosa più bella è essere utile non solo a sé stessi, ma anche agli altri”.

Loreto Aprutino, definito "comune virtuoso", è stato indicato dal presidente come modello replicabile sia a livello nazionale che internazionale grazie alla sua sensibilità verso le esigenze culturali e sociali. Questo comune, dal 2019 ufficialmente riconosciuto come "Comune Fair Play", ha ottenuto anche il plauso esplicito del presidente dell’European Fair Play Movement, Philippe Housiaux, presente all'evento. Housiaux ha lodato particolarmente l'operato del sindaco Renato Mariotti, primo sindaco italiano a ricevere la nomina Fair Play, ora eletto consigliere nazionale del CNIFP, che al termine della manifestazione ha così dichiarato ai microfoni dell’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto: “Loreto Aprutino è diventato comune Fair Play dal 2019. Ho avuto la grande soddisfazione di essere stato eletto Consigliere Nazionale del Comitato Nazionale e primo sindaco Fair Play d’Italia”.

Significativa la presenza dell’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA), il cui presidente, Avv. Ezio Bonanni, è stato eletto come primo tra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale CNIFP. Bonanni, noto per il suo impegno nella tutela ambientale, della salute e dello sport, ha ribadito la necessità di estendere il Fair Play oltre il contesto sportivo, investendo ambiti sociali, istituzionali e giuridici, soprattutto in un periodo storico complesso e segnato da conflitti internazionali. Bonanni è stato il candidato più votato tra tutti gli eletti nel Consiglio Direttivo, dimostrando così l'apprezzamento e il riconoscimento unanime per il suo impegno etico e civile.

Già in passato l’avvocato ha dimostrato il suo impegno per la tutela dello sport, dell’ambiente e della salute , essendo stato tra i protagonisti degli ultimi convegni organizzati presso la sede centrale del CNIFP al CONI, al Foro Italico a Roma. “In questo periodo storico caratterizzato da lutti e scontri in Europa e nel resto del mondo è fondamentale l’approccio Fair Play. Quest’ultimo non deve essere soltanto circoscritto all’ambito sportivo, ma deve abbracciare quello sociale, istituzionale e giuridico. E noi di ONA – Osservatorio Nazionale Amianto abbiamo aderito a questi principi. Riteniamo importante portare avanti il nostro impegno etico e civile per la tutela dell’ambiente e della salute umana”, ha affermato il Presidente ONA a margine dell’evento.

I nuovi membri del Consiglio Direttivo Nazionale, oltre ai già citati Bonanni e Mariotti, sono Antonella Stelitano, Franco Cassano, Concetta Soragnese, Roberto Antonangeli, Lamia Norma D'Amico, Claudio Perazzini, Giuseppina Bonu, Mauro Muresu, Gavino Carta e Vanni Martinez.

Fondato nel 1994, il CNIFP è Associazione Benemerita CONI e parte integrante del Comitato Internazionale e del Movimento Europeo per il Fair Play. Grazie alla collaborazione di numerose istituzioni, organizzazioni e partner a livello nazionale e internazionale, il Comitato prosegue nella sua missione di promozione di comportamenti etici, visti come elementi fondamentali per lo sviluppo economico e sociale.

Il prossimo appuntamento importante per il movimento Fair Play è previsto per il 19 maggio, in occasione del primo World Fair Play Day, istituito dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Un'occasione che sottolinea ulteriormente la rilevanza globale dei valori etici promossi dal CNIFP.

La missione dell’ONA contro l’amianto e tutti gli altri cancerogeni

Con una particolare attenzione alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro, nel settore pubblico e privato, prosegue l’impegno dell’Osservatorio Nazionale Amianto - ONA APS contro l’amianto e tutti gli altri cancerogeni potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.