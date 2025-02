Servizio idrico: 8 mesi di silenzio dell'Amministrazione Scheda

Si sta avvicinando sempre più la scadenza per la scelta che il Commissario Fluttero dovrà effettuare sulla modalità di gestione più efficace per l’affidamento del servizio idrico nel nostro territorio. Si tratta di una scelta fondamentale per la gestione di un bene cruciale, l’acqua. Una scelta che avrà grossi impatti anche sul futuro di un’azienda importante per la nostra città, nonché grandi implicazioni sull’’Amministrazione Comunale, ASM.

In tutti questi 8 mesi di insediamento, nonostante la rilevanza del tema, l’Amministrazione Scheda non ha ancora proferito alcuna indicazione su quale sia l’orientamento del Comune su questo tema. Il Gruppo consiliare PD lo aveva denunciato sia nel dibattito relativo alle linee programmatiche, sia in quello relativo al Documento Unico di Programmazione. Di risposta il Sindaco aveva annunciato l’intenzione di organizzare un consiglio comunale sul tema, ma ad oggi, a venti giorni circa dalla scadenza, nulla è stato fatto e nessuna dichiarazione ufficiale è emersa da Palazzo Civico.

L’unica scelta del Sindaco è stata quella di opporsi alla proposta del Presidente della Provincia, che in Assemblea dei Sindaci aveva portato un documento con il quale si chiedeva alla Regione di garantire che, anche dopo l’esito della scelta, il Commissario potesse supportare ancora con il suo lavoro i comuni nel valutare che le eventuali condizioni poste in essere da lui stesso venissero raggiunte.

Una scelta a tutela dei comuni coinvolti, verso la quale il Sindaco di Vercelli ha scelto invece di opporsi, proponendo un rinvio a data da destinarsi, risultando così in contrasto con la posizione espressa dal Presidente della Provincia, della sua stessa compagine politica.

Il Partito Democratico, ha invece già espresso chiaramente la propria posizione sul tema, ossia la realizzazione di una società mista a prevalente capitale pubblico, che garantirebbe il consolidamento dell’attuale sistema di gestione per tutti i soggetti coinvolti, mantenendone l’efficacia e la pubblicità del bene acqua, che è e resterà tale.

Ma di fronte a posizioni inespresse o contrastanti da parte di chi ha responsabilità di governo in città, il PD ha deciso di portare il tema nel prossimo consiglio comunale, che verrà calendarizzato nei prossimi giorni, attraverso una mozione.

Nel documento chiediamo al Sindaco di sostenere la posizione portata dalla Provincia, di riferire al consiglio comunale quali siano le valutazioni fatte ad oggi dalla Giunta, di presentare alla valutazione del consiglio comunale le possibili modalità di ridefinizione dei rapporti societari, di assumere l’orientamento del consiglio comunale nel momento in cui la scadenza prevista per la scelta di competenza del Commissario dovesse essere ulteriormente procrastinata e di invitare il Commissario a esporre al Consiglio comunale le sue valutazioni.

Partito Democratico Vercelli Valsesia