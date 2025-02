30 CFU Mnemosine: come ottenere l'abilitazione all'insegnamento

Il percorso formativo 30 CFU Mnemosine rappresenta un'opportunità pressoché unica per gli educatori e i professionisti del settore scolastico. Per quale motivo? Essenzialmente, il programma è progettato per fornire le massime competenze necessarie per affrontare le sfide contemporanee dell'insegnamento e dell'apprendimento moderno. Un campo, come ben sappiamo, in continua evoluzione.

Mnemosine, in qualità di Ente accreditato dal MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito), ex MIUR, è un ente specializzato nella formazione del personale scolastico. Pertanto, la sua missione è quella di promuovere la formazione continua e l'aggiornamento professionale degli insegnanti, contribuendo in largo modo a favorire e promuovere una didattica innovativa e di qualità dai risultati più efficaci.

Nondimeno, i percorsi abilitanti da 30 CFU Mnemosine sono fondamentali nel contesto scolastico. Tali percorsi, rivolti ai docenti già abilitati o specializzati sul sostegno che intendano conseguire un’altra abilitazione (cd. 30 CFU art. 13), arricchisce il curriculum professionale degli insegnanti e aumenta anche le opportunità di carriera e di crescita personale, sia in ambito pubblico che in quello privato.

E come se ciò non bastasse, il programma è finalizzato a incoraggiare l'adozione di metodologie innovative, nonché di strategie didattiche all'avanguardia. Quindi, partecipare a questo corso significa investire nel proprio futuro professionale e nella qualità dell'istruzione offerta ai futuri studenti.

30 CFU Mnemosine: requisiti di accesso, formulazione e finalità del corso

Per l’iscrizione al corso abilitante 30 CFU art. 13 è necessario procedere all’iscrizione online attraverso la piattaforma di Mnemosine, compilando le varie sezioni e procedendo al pagamento della prima rata. L’iscrizione è subordinata al possesso di un titolo di studio idoneo a insegnare la specifica classe di concorso in cui si intende conseguire l’abilitazione (laurea magistrale\specialistica o vecchio ordinamento, comprensiva degli eventuali CFU\esami specifici, laddove richiesti). Inoltre, trattandosi di percorsi previsti ad hoc per chi è già in possesso di un’altra abilitazione o della specializzazione sul sostegno, durante la procedura d’iscrizione occorrerà dichiararne il relativo possesso.

Anche chi possiede un titolo conseguito all’estero può partecipare al corso se già in possesso del relativo riconoscimento. Viceversa, qualora la domanda di riconoscimento del titolo estero sia ancora in attesa, l’iscrizione potrà avvenire solo con riserva, ma l’eventuale certificazione abilitante sarà rilasciata solo ed esclusivamente dopo aver concluso positivamente il riconoscimento del titolo estero e solo dopo l’inoltro del relativo e definitivo Decreto Ministeriale.

Dopo aver perfezionato l’iscrizione, basta attendere l'approvazione della domanda da parte della segreteria. Il pagamento avviene in una soluzione unica oppure in tre rate.

Così come previsto dal DPCM 4 agosto 2023, la fruizione di questa tipologia di corsi avviene in modalità interamente online in modalità sincrona. Lo studente avrà la possibilità di optare fra i due calendari disponibili (week end e infrasettimanale), in aderenza ai propri impegni lavorativi, personali o scolastici.

Si tratta di un impegno di 180 ore complessive, strutturati in due attività formative da novanta ore ciascuna. Di conseguenza, ciascun CFU corrisponde a sei ore di attività formativa e si ha la facoltà di fare assenze solo per un massimo di quattro lezioni o 27 ore complessive per ciascuno dei due moduli.

L’esame finale viene svolto in presenza in una delle numerose sedi organizzate dell’Università, dislocate in tutta la penisola e nelle isole. L’esame si articola in due parti: una prova scritta consistente in un intervento di progettazione didattica innovativa anche mediante tecnologie digitali multimediali, afferenti alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione; una prova orale consistente nella progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un'attività didattica innovativa, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

In entrambe le prove si possono utilizzare anche degli strumenti multimediali così da sottolineare la loro importanza nel contesto moderno, per rendere il tutto ancora più personalizzato.

Conclusione del percorso di studio: sbocchi e riconoscimenti

Il titolo rilasciato al termine del corso ha un valore significativo per l'insegnamento, poiché l’abilitazione all’insegnamento è un titolo riconosciuto e valido in tutto il territorio nazionale. Difatti, i docenti che completano i 30 CFU Mnemosine possono accedere a diverse opportunità di carriera, ampliando così il proprio profilo professionale. E sappiamo quanto sia serrata la concorrenza e quanto siano essenziali degli upgrade formativi. In particolare, i docenti potranno inserirsi nelle graduatorie come docenti abilitati e richiedere la mobilità o l'assegnazione provvisoria anche in altro grado di istruzione.

Inoltre, l’abilitazione in ambito educativo permette di affrontare sfide didattiche più complesse e di lavorare in contesti scolastici diversificati. Senza contare che la formazione continua rappresenta un fattore chiave per l'aggiornamento professionale, garantendo ai partecipanti di restare al passo con le nuove metodologie didattiche e le normative vigenti. Perciò, investire nei 30 CFU Mnemosine significa investire nel proprio futuro professionale e avere la strada spianata per la realizzazione lavorativa.