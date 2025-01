Alessandro Barbero ospite a Risò

Ci sarà anche una conferenza di Alessandro Barbero nel programma di Risò, la manifestazione internazionale dedicata al riso che Vercelli sta organizzando per il prossimo settembre. Ad annunciarlo il sindaco, Roberto Scheda, anticipando che la conferenza sarà ospitata nella basilica di Sant'Andrea.

Scheda ha scelto la prima riunione operativa con le associazioni di categoria, ospitata nella Sala delle Tarsie, per confermare quello che definisce «un grande risultato culturale per la nostra Vercelli. Il professor Barbero, che non ringrazierò mai abbastanza per la disponibilità dimostrata, ha scelto di onorarci della sua presenza con una serata gratuita aperta a tutti».

Dal canto suo, il presidente della Provinicia Davide Gilardino, ha aggiunto: «Questo e tanti altri eventi renderanno la fiera internazionale del Riso l’occasione unica per far conoscere e apprezzare il nostro territorio in tutta Italia. In particolare, un ringraziamento alla Camera di Commercio, alla Regione Piemonte e al Ceip Piemonte che gestiranno, nella meravigliosa Borsa Merci, il momento di incontri e scambi commerciali tra i produttori italiani e gli acquirenti internazionali».

Un rapporto che ha radici profonde quello tra Barbero e la città: docente universitario - fresco di pensione - all'Upo, fin dal 1998, il medievista e affermato divulgatore è un attivo componente della Società Storica Vercellese, per la quale ha curato gli atti di alcuni dei principali congressi degli ultimi anni.

Con il Comune, invece, aveva già collaborato tra il 2020 e il 2021, prima con una conferenza sulla Vercelli medioevale ospitata nella Manica delle Donne dell'Antico Ospedale e poi come curatore dell'omonima mostra allestita in Arca nello sfortunato periodo tra la prima e la seconda ondata Covid.