Remo Bassini: intervista a Rai Radio 1

Paolo Roversi, con il romanzo L'innocenza dell'iguana, Maria Rosaria Selo, con Pucundria, e Remo Bassini, con il noir Bastardo posto, a Incontri D'autore, trasmissione condotta da Alessandra Rauti.

L'intervista a Bassini, di circa 5 minuti, è dal minuto 10,55 fino alla fine

Clicca qui per ascoltare.

Sul sito Rai Play Sound, trasmissione di sabato 25 gennaio 2025.

Il romanzo sarà in libreria dal 31 gennaio.

LA TRAMA

Paolo Limara, giornalista, si aggira di notte tra i portici della sua città natale.

Nel suo passato un'indagine interrotta sulla misteriosa scomparsa di una donna e di tre bambini, nel suo presente solo la notte, una carriera in caduta libera e il ricordo dell’amata Marina, morta in un incidente stradale.

Nessuno ricorda, nessuno indaga, nessuno parla; chi potrebbe far luce sulle vicende non vuole o non può parlare, come un giovane sacerdote messo a tacere dal segreto della confessione. Ma la notte porta a Limara un incontro importante: una donna, Viola Rodesi, vittima dei videopoker. Sono due, ora, i perdenti, cheperò vorrebbero ribellarsi.

I TEMI

Bastardo Posto è un un romanzo che parla al cuore del lettore, scuote le sue emozioni, conducendolo di notte tra i portici di una città a osservare quello che la luce non può mostrare: il dolore, il marcio. L’amore.

Il lettore sentirà tutte queste cose e si affezionerà a Paolo Limara, entrerà nella sua testa e capirà, forse, perché l’uomo

tace, perché l’uomo tradisce, perché l’uomo uccide.

Limara è un personaggio ricco di contraddizioni ma capace di provare sentimenti così forti da lasciarsi condurre

solamente più da quelli, verso un ineluttabile epilogo.