"Storie da museo: la parola ai vincitori del concorso

Venerdì 13 Dicembre alle 17:30 presso il Museo Leone è avvenuta la premiazione dei racconti che hanno partecipato al concorso letterario “Storie da museo”, organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio. Noi ragazzi della 3ªA del Liceo Classico siamo felicissimi di poter dire che due dei quattro lavori mandati sono riusciti ad arrivare nei primi posti nella classifica under 18, che è stata creata proprio grazie all’elevata adesione al progetto da parte degli studenti. Adessere arrivata prima è la nostra compagna Zoe Chemello con il racconto “Addio, Capitano”,

inerente alla storia della nave S.S. Umbria, raccontata nel museo della Subacquea Storica di Vercelli di Villarboit, mentre il terzo posto (ex aequo) è stato conquistato da Sonia Maltese con “Per 80 centesimi!”, ispirato all'omonimo quadro presente nel Museo Borgogna di Vercelli.

Intervistiamo le nostre compagne riguardo al concorso e ai premi ricevuti:

“Vi aspettavate un risultato simile oppure siete rimaste sorprese della vittoria?”

“Penso di poter parlare per entrambe dicendo che siamo rimaste stupite ma molto soddisfatte di questi risultati”, ha risposto Zoe, “quando ho scoperto di essere arrivata prima nella categoria under 18 non ci credevo, ero felicissima, anche perché ho potuto partecipare alla premiazione con Sonia, che è un'ottima amica.”

“A proposito della premiazione: com'è stata? Quali premi avete vinto?”

“È stata molto interessante e molto seguita: non solo c'erano coloro che si erano occupati attivamente del progetto, dall’avvocato Aldo Casalini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, a Lorenzo Proverbio, direttore editoriale delle Edizioni Effedi, che pubblicheranno i racconti, ma anche il sindaco della città, Roberto Scheda, assieme ai conservatori di alcuni dei più importanti musei che hanno collaborato per il concorso. Per quanto riguarda i premi, oltre ad un attestato, mi sono stati consegnati anche il libro “Sei sfumature di riso”, l’accesso gratuito a tutti i musei di Vercelli e del territorio e una scatola di Bicciolani.”, ha risposto Sonia.

“Oltre a ciò”, ha continuato Zoe, “finita la premiazione, è stato dato a noi e alle altre due ragazze classificate un libro ciascuna. Inoltre io ho anche ricevuto il premio “Fondazione Valsesia” che consiste in cento euro, e durante la premiazione è stato letto un estratto del mio racconto.”

“Come avete scoperto questo concorso?”

“Io non ero a conoscenza di questo nuovo progetto finché non ne abbiamo parlato a scuola con la nostra professoressa di Italiano Marta Boccalini, che ha deciso, essendo ormai a fine anno, di assegnarci come compito delle vacanze un racconto per questo concorso, cosicché una volta tornati a scuola potessimo leggerli assieme, come alla fine è stato fatto. Ho apprezzato molto questo modus operandi, perché in questo modo siamo riusciti ad inviare altri racconti oltre al mio e a quello di Sonia e perché alla fine lavorare con i compagni è sempre più divertente che lavorare da soli”, ha affermato Zoe.

“Volete ringraziare qualcuno in particolare per questa vittoria?”

“Innanzitutto la professoressa Boccalini per averci dato l'opportunità di conoscere questa nuovissima iniziativa; con lei e con la professoressa Acide già l’anno scorso avevamo vinto il concorso nazionale “Ciak si gita” per il miglior cortometraggio... siamo molto contenti di avere queste opportunità di lavorare al di fuori della solita didattica sui banchi. Anche i nostri compagni sono stati un elemento fondamentale per la realizzazione dei racconti”, ha dichiaratoSonia.

“Oltre a loro, che ringrazio profondamente anche io, vorrei dire grazie ovviamente a tutti coloro che hanno permesso la riuscita del progetto e ai gestori dei musei che hanno aderito numerosi, in particolare al signor Sergio Quaglia, curatore del museo della Subacquea Storica di Vercelli per cui ho scritto il mio racconto”, ha continuato Zoe.

Le nostre compagne hanno concluso dicendo che sarebbero felicissime se questo progetto continuasse anche negli anni successivi, affinché non si spenga mai la passione per la scrittura e per il territorio vercellese e valsesiano, che è sentita non solo dagli adulti, ma anche dai giovani e dagli studenti, come questo progetto ha dimostrato.