Gli arazzi di Myriam Sampietro

Pannelli in arte tessile in upcycling: li realizza Myriam Sampietro (ex presidente dell'Accademia di Danza di Danza di Vercelli dopo Pilar Sampietro) che li esporrà nella sala del ristorante “Nel cortile dell'asilo" a Villanova Monferrato.

«Dare vita a questi pannelli d'arte – racconta Myriam Sampietro - mi ha permesso di fondere diverse tecniche imparate in anni di sartoria teatrale e allestimenti scenografici e di ritrovare la mia giusta dimensione tra creatività ed emozioni. Costruire questi arazzi in upcycling è, ogni volta, un vero viaggio esperienziale, un'avventura sensoriale tra filati, tessuti, pellame e materiali diversi. Ogni creazione è unica e irripetibile perché composta da materiali di scarto che ritornano ad essere preziosi nel loro continuare ad esistere.

Non ho uno stile definito perché mi lascio ispirare da ciò che trovo. I materiali e la composizione che, di volta in volta, si compone sotto le mie mani mi guidano verso la tecnica migliore da utilizzare in un tempo di realizzazione a volte lunghissimo fatto di ore, di gugliate, di punti che si ripetono come un mantra.»

Per la prima volta Myriam Sampietro esporrà otto dei suoi arazzi nei locali del ristorante "Nel Cortile dell'Asilo" a Villanova Monferrato in via Pietro Bosso 49. L'esposizione e si può visitare indipendentemente dalla proposta gastronomica dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30.