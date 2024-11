Il Natale più originale: la  Grotta di Babbo Natale, mille presepi e le isole di luce

Ecco gli eventi di Natale più belli per tutta la famiglia, da non perdere, in luoghi incredibili dalla Grotta di Babbo Natale a Ornavasso alle Isole di Luce del Lago Maggiore. Tra le novità di quest'anno anche la straordinaria esposizione di Mille Presepi dal mondo al Santuario del Boden di Ornavasso e le crociere di Natale al tramonto tra l'Isola Bella e l'Isola Pescatori illuminate per il natale.

Dal 30 novembre al 26 dicembre in tutti i weekend (con aperture straordinarie anche il 23 e 26 dicembre) potete incontrare il vero Babbo Natale nella sua grotta sotterranea di Ornavasso: ad accogliervi un mondo incantata con il bosco degli elfi, la slitta volante di Babbo Natale e i trenini Renna express, show ed animazioni ripetute per l'intera giornata. Cantastorie, renne meccaniche da cavalcare e gli alberi parlanti, veri elfi artigiani, la Fabbrica dei giocattoli e il Diploma di bravo bambino e brava bambina.

Novità di quest'anno i Presepi: con un grande presepe dedicato alla vigilia di Natale presso la chiesa della Guardia di Ornavasso, all'inizio del percorso verso la Grotta e l'esposizione di mille e duecento presepi da tutto il mondo presso la Cripta dei presepi al Santuario del Boden di Ornavasso. Dalla Grotta di Babbo Natale è attivo anche un servizio navetta di collegamento (1,2 km) per il santuario, dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 14 alle 16:30

Grande novità del Natale 2024, per tutti, adulti e famiglie, le crociere natalizie in motoscafo coperto per immergersi nell'emozionante paesaggio delle Isole di Luce a Stresa, sul Lago Maggiore per ammirare la straordinaria illuminazione natalizia di edifici e palazzi dell'Isola Bella e dell'Isola Pescatori.

Il programma comprende due servizi di navigazione: il collegamento ad orario libero da Stresa all'Isola Pescatori, con i presepi costruiti dagli isolani tra le caratteristiche viuzze tra barche e reti da pesca, e poi dopo il tramonto la crociera natalizia di circa 30 minuti nel Golfo Borromeo (partenze alle 16:45, 17:30 e 18:45). Le crociere sono in programma il 30 novembre, 1-7-8-14-15-21-22-23-26- 28 dicembre 2024 e 4 - 5 gennaio 2025.

