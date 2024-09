 “Chef in quota 2024”, a Domobianca365 con Marco Sacco e Giancarlo Morelli

Ogni professionista ha la sua identità, il suo tratto, la sua cifra stilistica. Elementi costruiti in anni di carriera, esperienze e lavoro. Le materie prime, in fondo, sono le stesse. Eppure ogni cuoco le sa raccontare con il suo stile. Saranno proprie le: “Identità in cucina” a esprimersi nella serata di martedì 24 settembre 2024 quando, nella splendida e suggestiva cornice del Rifugio Baita Motti a 1300 metri di altezza a Domobianca365, andrà in scena “Chef In Quota 2024”.

Protagonisti dell’evento, ormai un classico appuntamento nel calendario estivo di Domobianca365 - la località turistica a soli 15 minuti dal centro di Domodossola e a un’ora e mezza in auto da Milano, Varese, Como e Novara - i migliori chef ossolani e due stelle del firmamento dell’alta cucina italiana: Marco Sacco e Giancarlo Morelli.

Dal 3 settembre via alle prenotazioni per 120 i posti disponibili, al costo di 150 euro che comprendono: salita e discesa in seggiovia (ovviamente se le condizioni meteo lo permetteranno, in alternativa accesso in auto), l’aperitivo in terrazza, il menu di cinque portate, i dessert, le bevande e i vini in abbinamento. L’intero ricavato della serata, al netto delle spese sostenute, sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Specchio dei Tempi promossa dal quotidiano La Stampa che dal 1955 aiuta con i suoi progetti sociali, persone in difficoltà: popolazioni vittime di calamità, bambini, malati, famiglie disagiate, madri e anziani soli.

Per prenotazioni tel. 345 3060561 o scrivere a: info@domobianca.it

I protagonisti

Marco Sacco, è mentore e apripista del fine dining nel VCO. Il suo “Piccolo Lago”, un parallelepipedo di vetro sospeso sulle limpide acque del Lago di Mergozzo, ha raccolto il favore del pubblico e della critica tanto da conquistare, nel 2007, la seconda stella Michelin. Un notevole traguardo nel percorso iniziato dalla famiglia Sacco nel 1974 con papà Gaetano, a cui Marco è subentrato per dare un’impronta distinguibile a una proposta in costante divenire. Echi e dialoghi con tradizioni di Paesi lontani si fondono con radici solidamente piantate in un territorio di lago e montagna, che Marco Sacco ha saputo valorizzare nelle sue proposte.

Giancarlo Morelli è appassionato di cucina, di viaggi e di golf. E proprio da un Golf Club, quello di Monticello nei pressi di Como, dopo essere rientrato in Italia al termine di una serie di collaborazioni con i migliori chef d’Europa, parte la carriera di un cuoco mai scontato e sorprendente. Il suo Pomiroeu, aperto a Seregno nel 1993, ha confermato di anno in anno la stella Michelin assegnatagli nel 2009. Oggi la sua cucina, basata su regole assolute: cibo semplice, diretto, creato con non più di 4 o 5 ingredienti per raggiungere un bilanciamento ideale, si sviluppa anche nei progetti di Milano (Bulk all’Hotel Viu), in Sardegna e nel mondo.

Con loro a firmare il menù di “Chef in Quota 2024”, Andrea Ianni, di Trattoria Vigezzina a Trontano, il giovane talento Andrea Pensa del ristorante Ad Hoc di Domodossola e Gianfranco Tonossi del Divin Porcello di Masera, .

Matteo Sormani della Walser Schtuba di Riale e Stefano Allegranza del ristorante La Stella di Domodossola proporranno dei finger food durante l’aperitivo in terrazza, al via dalle ore 19. Con loro le delizie del forno di Pasquale Petrillo, della pizzeria Fiore di Latte di Baveno, i finger di Luca Prata. Tutto da gustare insieme ai cocktail e alle bollicine preparati in terrazza. I dolci sono di Fabio Tisti, di Tisti Pasticceria di Domodossola.

“Chef in Quota 2024” è organizzato e promosso da Domobianca365 - la località turistica – in collaborazione con gli chef ossolani, Amira, Ais VCO e la Fondazione Specchio dei Tempi.

La serata è l’evento conclusivo di un ricco calendario di appuntamenti estivi che hanno portato a Domobianca365 moltissimi turisti e amanti della montagna con le loro famiglie. Un antipasto di quella che sarà la prossima stagione invernale che tornerà a partire dal ponte di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata a inizio dicembre.