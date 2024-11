Aprono la Sinagoga e il Museo Ebraico: prenotazioni per le visite guidate

Nuovi appuntamenti per visitare la Sinagoga e il Museo Ebraico di Vercelli, domenica 24 novembre e domenica 1° dicembre alle ore 16. Le visite sono su prenotazione obbligatoria considerati i posti limitati. Per la visita del 24 novembre occorre prenotare entro il 18 novembre, mentre per l’iniziativa del 1° dicembre il termine della prenotazione scade il 22 novembre.

Eccezionalmente sia la visita alla Sinagoga sia al Museo sarà guidata, con approfondimenti sulla presenza ebraica sul territorio, sulla storia del Tempio, delle personalità che hanno contraddistinto l’ebraismo vercellese e sulle pratiche e le consuetudini religiose. La Sinagoga, nel cuore di Vercelli, è il simbolo di una tradizione che fin dal XVI secolo è presente in città, mentre il Museo, racconta anche la Sinagoga di Biella Piazzo e le tradizioni famigliari degli ebrei vercellesi.

L’esposizione è stata allestita dalla Presidente Rossella Treves tra il 2017 e il 2018 e conserva le collezioni delle Università Israelitiche di Vercelli e di Biella. Un patrimonio di opere che oltre ad essere salvaguardato è anche valorizzato. Nelle vetrine sono conservati manufatti, suppellettili, oggetti liturgici e opere tessili che raccontano la storia familiare e religiosa degli ebrei vercellesi e biellesi. Un importante insieme di opere si riallaccia inoltre alle produzioni del territorio con gli argenti settecenteschi dell’argentiere Sambonet. Tra le testimonianze esposte anche la bacchetta del direttore del coro donata alla Sinagoga per l’inaugurazione solenne del 1878, che rimanda alla tradizione musicale ebraica vercellese. Presenti inoltre le Atarot, le corone per il Sefer Torah, tra le quali una in tessuto assolutamente rara per antichità e conservazione, i libri liturgici usati dagli officianti e il Parokhet settecentesco della Sinagoga di Biella – Piazzo, trasferito a Vercelli proprio per necessità conservative.

Prenotazioni e informazioni: segreteria.comunitaebraicavc@gmail.com oppure via Whatsapp al numero 3392579283.