Distretto del Commercio: al via il secondo bando

E' in procinto di partire la 2° edizione del bando del Distretto Urbano del Commercio di Vercelli, che concede contributi a fondo perduto alle imprese: verrà pubblicato sul sito del Comune dal 6 novembre e le domande potranno essere presentate a partire dalle 10 dello stesso giorno e fino alle 23 del 30/ novembre. L'istruttoria, accessibile tramite SPID, viene realizzata con procedura automatica secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e fino a esaurimento della dotazione finanziaria.

«Le caratteristiche del bando - spiegano dal Comune - sono le medesime della prima edizione di luglio 2023 e lo stesso, anche nella seconda edizione, prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto per investimenti legati al miglioramento delle attività, interventi volti al miglioramento delle attività su area pubblica, implementazione digitale e, solo per le nuove imprese, l'acquisto di macchinari e attrezzature».

I documenti che devono essere presentati per accedere al finanziamento sono: preventivi di spesa o fatture elettroniche riferite a spese sostenute dopo il 06/07/2023; documento di identità del legale rappresentante; visura camerale aggiornata; marca da bollo annullata (16 euro); durc in corso di validità. Per le sole spese già sostenute: ricevuta di pagamento, estratto conto su carta intestata dell’istituto di credito, documentazione fotografica del bene e lettera d’impegno a rendicontare le spese preventivate entro il 30/11/2024.

«Viviamo una fase delicata del settore commercio che richiede strumenti adeguati per affrontare le sfide del futuro - dice l’assessore Stefano Pasquino -. Occorre che imprese, associazioni e istituzioni facciano squadra. La seconda edizione del bando imprese ci permette di supportare le micro e piccole imprese esercenti attività di vendita diretta al dettaglio di beni e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in sede fissa o su area pubblica».