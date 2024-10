“Sulle tracce di Aelia Quinta”: laboratori sulla Vercelli romana

Nel mese di novembre, che da qualche anno è legato alla manifestazione nazionale #ioleggoperchè che ha come obiettivo la creazione e lo sviluppo delle biblioteche scolastiche coinvolgendo attivamente librerie e istituti scolastici, anche il MAC– Museo Archeologico della Città di Vercelli vuole parlare di libri e scuola. E lo fa attraverso la promozione della pubblicazione "Passeggiando per Vercellae con Aelia Quinta", il piccolo volume per ragazzi a cura del MAC che racconta come viveva e trascorreva le sue giornate una nostra antica concittadina nella città di duemila anni fa.

La pubblicazione, stampata e presentata al pubblico nel maggio scorso grazie al sostegno del Comune di Vercelli e del Museo Leone, nata nell’ambito del progetto “La Biblioteca itinerante” finanziato dal Bando “Città che legge" del “Centro per il libro e la lettura”, Istituto autonomo del Ministero della Cultura nato per favorire la cooperazione tra istituzioni scolastiche, biblioteche, enti locali, editoria e istituti culturali, nonché per sostenere iniziative di promozione del libro e della lettura finalizzate al rafforzamento del tessuto sociale.

Due nuovi appuntamenti dal titolo “Sulle tracce di Aelia Quinta” permetteranno ai visitatori di calarsi nei panni di antichi cittadini di Vercellae attraverso i racconti della matrona protagonista del libro.

Il primo appuntamento si terrà il prossimo 10 novembre al MAC, quando, a partire dalle 15 sarà possibile partecipare ad un Laboratorio di disegno. L’illustratrice Giulia Boscolo, che ha curato illustrazioni e grafica del volumetto, guiderà i ragazzi partecipanti nel dar vita, con gomma e matita, a personaggi “romani” che potranno popolare l’antica città. L’attività è rivolta a bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni. La prenotazione è obbligatoria al 3483272584.

Domenica 17 novembre alle ore 15:30, sarà invece possibile partecipare ad una speciale visita guidata del museo a cura dei Servizi Educativi che, attraverso il racconto di come si svolgevano le giornate di Aelia Quinta, illustreranno l’aspetto di Vercellae, le evidenze archeologiche e i reperti custoditi al MAC. La prenotazione è obbligatoria al 3483272584.