Festival di Poesia Civile: premi a Volker Braun, Subsonica e Patrizia Valduga

Con il premio alla carriera al poeta tedesco Volker Braun, paladino del crollo del muro di Berlino, con anteprima della nuova opera Tra est e ovest (Interlinea) mercoledì 6 novembre a Milano, riconoscimenti a Patrizia Valduga e Subsonica e un ricordo di Alda Merini con reading di testi inediti il festival internazionale di poesia civile di Vercelli in programma dal 5 al 10 novembre giunge alla 20° edizione a cura dell’associazione il Ponte e dell’Università del Piemonte Orientale.

Volker Braun sarà premiato mercoledì 6 novembre alle ore 21 nel Seminario di Vercelli, con la presentazione letteraria di Massimo Bonifazio, reading e dialogo con l’autore a cura di Miriam Ravetto e Elena Giovannini, introduzione musicale del maestro Nicolò Manachino, l’introduzione di Luigi di Meglio e la moderazione di Paolo Pomati. In calendario conferenze, laboratori per bambini, musica, cinema, arte e aperitivi poetici.

Il festival si rivolge ancora in particolare alle giovani generazioni, attraverso il premio Interateneo di traduzione di poesia civile inedita in Italia. E viene assegnato il premio “Lyra giovani”, a cura di Franco Buffoni, quest’anno a Matteo Meloni. Inolre molti sono gli incontri nelle scuole e riparte il progetto “Do re m’illumino d’immenso” che coinvolgerà gli istituti comprensivi vercellesi con un ciclo di laboratori espressivi a cura di poeti e musicisti lungo tutto l’anno scolastico. Per l’arte un omaggio a Giorgio Samboinet martedì 4 novembre, per la musica il premio Brassens ai Subsonica giovedì sera 7 novembre e per il cinema anteprima di Eterno visionario di Michele Placido su Pirandello lo stesso giovedì alle 17,30 al Cinema Italia di Vercelli.

Gli eventi in programma

Martedì 5 novembre 2024 anteprima d’arte a Vercelli alle ore 18 presso La Tavola, con “Logos & Mythos”, inaugurazione della mostra sull'opera di Giorgio Sambonet promossa da Sergio Sambonet a cura di Elisabetta Dellavalle.

Mercoledì 6 novembre 2024 alle ore 16,45 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano ci sarà “Editoria e poesia civile in Germania: incontro con Volker Braun”, presentazione di Lucia Amelia Salvato; alle 21 presso il Seminario arcivescovile di Vercelli l’apertura del festival con l’assegnazione del premio 2024 alla carriera allo stesso Braun, con la presentazione letteraria di Massimo Bonifazio, reading e dialogo con l’autore a cura di Miriam Ravetto ed Elena Giovannini, introduzione musicale del maestro Nicolò Manachino, introduzione di Luigi Di Meglio e presentazione di Paolo Pomati.

Giovedì 7 novembre presso gli istituti IIS Lagrangia e Liceo scientifico Avogadro rispettivamente alle ore 10 e 1 si terrà l’evento “Dalla Sassonia al Piemonte. Gli studenti incontrano il poeta tedesco Volker Braun.”, con Paola Invernizzi ed Elisabetta Perfumo; alle 15,30 presso l’università del Piemonte Orientale Braun accompagnato da Miriam Ravetto ed Elena Giovannini, con la collaborazione di Eva Stückel e Michaela Reinhardt, incontrerà le studentesse e gli studenti di lingua tedesca; a Vercelli all’Istituto Tecnico Cavour alle ore 11 “Conflitto e poesia in Medio Oriente”, Incontro con l’autore iracheno Younis Tawfik, moderato da Sabrina Campisi ed Eloisa Massola; alle ore 17,30 il Cinema teatro Italia si terrà il Premio “Occhio insonne” che vedrà premiato il film Eterno Visionario di Michele Placido con la presentazione di Giorgio Simonelli; alle ore 18 presso la Biblioteca Civica Negroni “Quando la poesia racconta la famiglia”, Incontro con Paolo Di Stefano autore di Negli anni (Manni) con 16 disegni di Tullio Pericoli; alle ore 21 a Vercelli presso il Cinema teatro Italia si terrà il Premio Brassens 2024 assegnato ai Subsonica con la presenza di Boosta, con Paolo Verri e ascolti musicali video.

Venerdì 8 novembre a Vercelli alle ore 12 nell’Aula magna dell’ICG. Ferraris ci sarà l’evento “Animali Bruttissimi” … Il bello della natura! un incontro-laboratorio con Enrico Macchiavello a partire dal libro di Anna Vivarelli; alle ore 18,00 presso l’Auditorium Scuola Vallotti ci sarà l’evento Do re m’illumino d’immenso, recital del progetto a cura delle scuole vercellesi primarie e secondarie di primo grado con i docenti della Scuola Vallotti e Alessandro Barbaglia con presentazione di Renato Bianco; a Borgomanero presso la Fondazione Biblioteca Marazza alle ore 18 si terrà il Premio Marazza alla carriera per la traduzione assegnato a Patrizia Valduga, con reading e intervento musicale e presentazione di Giovanni Cerutti; a Vercelli presso la Cripta di S. Andrea alle ore 20,45 si svolgerà il Premio Interateneo di traduzione di poesia civile inedita in Italia, con proclamazione delle vincitrici e dei vincitori, lectio di Franco Nasi: Tradurre la poesia fra creatività e cattiveria moderata da Andrea Baldissera e presentazione di Barbara Gallo.

Sabato 9 novembre a Vercelli alle ore 10 dal Museo Leone si terrà un percorso tra le opere di Giorgio Sambonet allestite nei musei vercellesi a cura di Elisabetta Dellavalle, con tappe al Museo Borgogna e Museo del Tesoro del Duomo e letture liriche di Tonino Repetto, Gianpiero Prassi e Adele Listorti; presso la Biblioteca Civica, alle ore 12 è in programma un evento dedicato ad Alda Merini, ricordo reading di testi inediti con Ambrogio Borsani e letture di Elisa Alaimo; alle ore 17 presso il Museo Leone si terrà la Maratona Interlinea di poesia on Maria Borio, Paola Loreto, Matteo Meloni; a seguire l’evento Dove vuole, da qualche parte. Ricordo di Giorgio Sambonet, gli amici dell’autore ne leggono alcune liriche in ricordo con proiezione di tavole d’arte e infine il Premio Lyra Giovani 2024 assegnato a Matteo Meloni, Con intervento di Franco Buffoni e panissa finale in onore dei poeti.

Infine domenica 10 novembre a Mendrisio (Svizzera) al Centro culturale LaFilanda alle ore 11 si terrà la chiusura del festival con l’evento Omaggio alla poesia svizzera di lingua italiana, letture di poesie di Alberto Nessi (da Il mondo salvato dalle piante) con Maria Grazia Rabiolo e intervento di Mario Botta, con saluto di chiusura di Roberto Cicala, direttore artistico del festival.