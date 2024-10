Da Vercelli e dalla Valsesia, grande manifestazione il 31 a Torino

Mobilitazione dei Pensionati della CGIL il 31 ottobre alle ore 10 a Torino, di fronte al Palazzo della Regione Piemonte contro una manovra finanziaria che ancora una volta rischia di tagliare la spesa pubblica, che significa tagliare l’assistenza sanitaria e sociale, cioè Medici di base, Personale Sanitario, Distretti, Ospedali, R.S.A., Assistenza domiciliare, non autosufficienza. Ma significa tagliare anche su Istruzione, Trasporti, Tutela Ambientale.

I Pensionati della CGIL con i Lavoratori e i Cittadini saranno in piazza per evitare che nel nostro Paese ognuno sia costretto ad arrangiarsi da solo di fronte a una malattia, perché il lavoro sia di qualità e in sicurezza e il salario sia adeguato al costo della vita. Saremo in piazza perché si possa fare affidamento su un sistema pubblico che non lasci solo nessuno.

Protestiamo di fronte a un sistema fiscale che premia i furbi, con i Pensionati e i Lavoratori dipendenti che, da soli, contribuiscono per il 90% al gettito Irpef di questo Paese, mentre l’evasione fiscale raggiunge i 100 miliardi di euro.

Non vogliamo un Fisco amico solo di qualcuno, vogliamo un fisco giusto per tutti.

Protestiamo perché, dopo il pesante taglio di 7 miliardi ai Pensionati nei 2 anni precedenti sull’adeguamento delle pensioni in base all’inflazione, anche per il 2024 si prevedono ancora tagli sulle rivalutazioni delle pensioni che sono l’unico strumento in mano ai pensionati per tutelare il potere d’acquisto.

Protestiamo perché si rafforzi il patto tra generazioni con l’introduzione della pensione di garanzia per i giovani, attraverso il riconoscimento dei buchi contributivi.

Queste sono le ragioni che porteranno centinaia di Vercellesi e Valsesiani a partecipare alla manifestazione a Torino.