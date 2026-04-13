Le “Certificazioni Aziendali” e le “Prove di Carico e Collaudo”: una garanzia per i prodotti Prefabbricati Guerrini FOTO

Le “Certificazioni Aziendali” e le “Prove di Carico e Collaudo”: una garanzia per i prodotti Prefabbricati Guerrini

Nell’ottica di un’evoluzione verso un Futuro sempre più destinato alla qualità certificata dei propri prodotti l’Azienda nel corso degli anni ha ottenuto le più importanti Certificazioni riguardanti il proprio operato.

Oggi la Prefabbricati Guerrini può garantire ai propri Clienti, ai Progettisti ed ai Direttori Lavori, le fondamentali Certificazioni:

1) UNI EN ISO 9001:2015 Certificazione per la Gestione del Sistema Qualità (SGR), garantisce ai propri Clienti un sistema che migliori l’efficienza aziendale e garantisca sistemi e servizi conformi ed aumenti della soddisfazione del cliente.

2) UNI EN ISO 45.001:2023 Certificazione per la Gestione della Salute e la Sicurezza sul Lavoro, garantisce il rispetto delle stringenti normative sulla Sicurezza sul Lavoro e l’organizzazione aziendale per la tutela della salute dei lavoratori.

3) UNI EN ISO 14.001:2015 Fissa i requisiti dei sistemi di Gestione Ambientale dell’Azienda, certificarsi con la Uni 14.001 non è obbligatorio, ma dimostra l’attenzione ed il continuo miglioramento dell’Azienda ed aiuta la stessa a diminuire l’impatto ambientale del proprio operato.

Inoltre la Prefabbricati Guerrini srl garantisce ai propri Clienti operanti nel settore pubblico l’attestazione SOA per le categorie OS13 (cat.V) e OG1 (cat.III).

Cos’è l’attestazione SOA e a cosa serve?:

· Accesso agli Appalti Pubblici: è il "biglietto d'ingresso" per concorrere a bandi di gara pubblici, garantendo che l'impresa sia qualificata.

· Qualificazione per Categorie e Importi: l'attestato definisce le categorie di opere (edili, impiantistiche, ecc.) e le classifiche di importo (fino a oltre 20 milioni di euro) per le quali l'azienda è abilitata.

· Dimostrazione di Affidabilità: attesta la regolarità contributiva, fiscale e la capacità tecnica ed economica, accrescendo il prestigio e la competitività dell'impresa sul mercato.

In più, a livello strutturale, continua la ricerca e le prove di carico in situ e in stabilimento, per garantire la massima affidabilità statico/strutturale dei propri prodotti, nelle scorse settimane alla presenza dei Progettisti, della Direzione Lavori, del Collaudatore incaricato e dei Rappresentanti della Committenza si è svolta un’impegnativa prova di carico di elementi prefabbricati da solaio (progettati per un carico Permanete e Variabile molto impegnativo) presso la stabilimento dell’azienda a Bianzè (VC).

La prova di carico effettuata da un’azienda specializzata del settore con il supporto di Prefabbricati Guerrini ha ancora una volta testimoniato l’estrema qualità e l’affidabilità strutturale del prodotto tecnologico dell’azienda riportando risultati superiori alle attese dei Professionisti incaricati (si vedano le fotografie allegate).

Gli Uffici Tecnico e Commerciale di Prefabbricati Guerrini sono a disposizione di Professionisti e Clienti per ottenere il massimo risultato architettonico nei progetti di edilizia civile, industriale, commerciale, rurale e dei servizi.

- Sede operativa: C.so Vercelli 13, Santhià (VC)

- Tel: 0161 931614 / 0161 931615

-Mail: u.commerciale@prefabbricatiguerrini.it

- Sito web: www.prefabbricatiguerrini.it