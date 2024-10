Morsicato alla testa da un cane, bimbo di 8 anni grave in ospedale

Le notizie sono ancora frammentarie, ma nel pomeriggio di sabato 12 ottobre un bambino di 8 anni mentre si trovava a una festa di compleanno è stato morsicato al capo da un cane di grossa taglia.

Il dramma si è consumato a Biella, in via Santuario di Oropa, e data la gravità delle ferite riportate, il bambino è stato trasportato all'ospedale di Biella in codice rosso.

I medici del Degli Infermi stanno procedendo con le cure mediche: il piccolo non sarebbe, per fortuna, in pericolo di vita ma la sua situazione viene attentamente monitorata. Tutti da chiarire i contorni della vicenda.