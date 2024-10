Rifiuti: giro di vite su sacchi neri e rifiuti abbandonati

In tutto il territorio comunale di Gattinara sono operativi gli ispettori ambientali del Covevar, con il compito di verificare che la raccolta differenziata avvenga in modo corretto e per contrastare l’abitudine che hanno alcuni di abbandonare i sacchi neri nelle vie pubbliche.

In applicazione delle normative vigenti per tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, è in vigore il divieto assoluto di depositare ed esporre qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti, tali da impedire la verifica del corretto conferimento.

Nonostante ciò, alcuni continuano a non effettuare una corretta differenziazione dei rifiuti e a utilizzare sacchi neri o comunque non trasparenti per il conferimento dei rifiuti.

Attraverso le attività sperimentali condotte in questi mesi dagli ispettori ambientali e dalla Polizia Locale è stata accertata la presenza di rifiuti non conformi all’interno dei sacchi neri, con grave pregiudizio della corretta gestione dei rifiuti giacché per molti il sacco nero è diventato il modo per eludere i controlli e non differenziare i rifiuti.

Dai rapporti stilati dagli Ispettori ambientali si evince una situazione degradante per il contesto urbano e ambientale specialmente in alcune vie dove, nei giorni di raccolta dell’indifferenziato, vengono ammucchiati numerosi sacchi neri contenenti ogni tipologia di rifiuto, segno che per alcuni non vi è la minima volontà di fare la differenziata.

A seguito di tali segnalazioni e a garanzia del decoro urbano è al via una campagna informativa a tutta la cittadinanza, al fine di evitare che il mancato rispetto delle regole da parte di poche utenze possa arrecare danno all’intera collettività sia sul piano ambientale che economico.

In seguito, dopo aver ricordato a tutti le norme di comportamento, per Chi non osserverà le regole della differenziazione saranno comminate le sanzioni amministrative e penali previste da leggi e regolamenti.

Si ricorda che l’indifferenziato deve essere conferito utilizzando esclusivamente i sacchi grigi semi-trasparenti, distribuiti gratuitamente presso il Comune che devono essere inseriti nell’apposito mastello di colore grigio. I sacchi neri non possono essere raccolti.

Al riguardo, si confida nella massima collaborazione di tutte le utenze domestiche e non domestiche per poter assicurare il miglior servizio possibile e il decoro della città, evitando il fenomeno di abbandono dei rifiuti che sarà perseguito a norma di legge anche attraverso l’ausilio di telecamere mobili e con l’aiuto delle segnalazioni dei cittadini per bene.

Si ricorda che per rifiuti indifferenziati si intendono tutti quei rifiuti che non possono essere trasformati per essere riciclati. Spesso per fretta o negligenza gettiamo nell’indifferenziata molti rifiuti che invece potrebbero essere riciclati. Inoltre, si evidenzia nuovamente che i sacchi grigi semi-trasparenti dell’indifferenziato devono essere esposti utilizzando gli appositi contenitori dedicati.