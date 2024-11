SENEC: prodotti sostenibili all'avanguardia per favorire la transizione energetica

L’azienda ha consolidato la sua posizione come riferimento nel settore, con una presenza ormai ben radicata sia in Italia che sul mercato internazionale. Nel 2017, ad esempio, SENEC ha aperto due filiali in Italia, a Milano e Bari.

Queste sedi le permettono di offrire un supporto locale diretto e di rispondere tempestivamente alle esigenze specifiche del mercato italiano. Un team qualificato fornisce consulenze personalizzate e un’assistenza tecnica precisa e puntuale.

Nel 2018, invece, SENEC è stata acquisita da EnBW, Energie Baden-Württemberg AG, uno dei principali fornitori di energia in Germania. Si tratta di una scelta strategica che ha rafforzato la posizione dell’azienda a livello internazionale.

Il catalogo include una gamma di prodotti che mirano a rendere l'energia solare più accessibile e gestibile per famiglie e aziende. Tra le soluzioni più avanzate, spicca il sistema di accumulo fotovoltaico SENEC.Home, che consente di immagazzinare l’energia prodotta dai pannelli solari durante il giorno per utilizzarla nelle ore notturne o in condizioni di scarso irraggiamento.

Particolarmente apprezzati sono poi i pannelli solari bifacciali SENEC.Solar. Grazie alla tecnologia a mezza-cella di tipo n, questi moduli sono in grado di catturare la luce naturale su entrambi i lati, massimizzando la produzione di energia anche in condizioni di ombreggiamento parziale. Infine, molto valide sono le stazioni di ricarica per veicoli elettrici, le wall box domestiche.

L'affidabilità dei prodotti e servizi SENEC è confermata da numerose certificazioni internazionali ottenute negli anni, tra cui la UNI EN ISO 9001:2015 per la qualità dei componenti e delle performance dei prodotti, la UNI EN ISO 14001:2015 per la gestione ambientale e la UNI EN ISO 45001:2018 per la sicurezza sul lavoro e la salute dei dipendenti.

Recentemente ha ottenuto anche la certificazione ESG, che riflette l'impegno dell'azienda verso uno sviluppo sostenibile sotto i profili ambientale, sociale e della governance.

Infine, SENEC collabora con enti di ricerca e organizzazioni sportive per promuovere l'importanza dell'uso consapevole delle risorse rinnovabili e per sensibilizzare il pubblico sull'importanza dell'indipendenza energetica.

Per ulteriori informazioni sui prodotti e servizi offerti da SENEC o per richiedere un preventivo gratuito, visitare il sito ufficiale dell'azienda all'indirizzo https://senec.com/it.