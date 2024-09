Lumellogno, 16enne ruba una moto e si dà alla fuga finendo contro un'auto

Incidente stradale a Lumellogno nella serata di venerdì 27 settembre. Un ragazzo di 16 anni, in sella a una moto, è rimasto gravemente ferito in uno schianto con un'auto in via Muratori, attorno alle 19.30. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, che non ha dato la precedenza all'auto in transito, è stato protagonista di un movimentato inseguimento iniziato poco prima.

Il ragazzo aveva sottratto la moto da un cortile della zona e si era messo in fuga. Il padre del proprietario del mezzo, dopo aver denunciato il furto, ha notato la moto mentre rincasava e ha iniziato a inseguirla. L'inseguimento si è concluso tragicamente all'incrocio tra via Cimitero e via Alla Chiesa, dove il giovane, non rispettando la precedenza, si è scontrato con l'auto in arrivo.

L'impatto ha provocato gravi ferite al sedicenne, che è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Novara, dove è stato ricoverato in codice rosso. La prognosi è stata successivamente sciolta e il ragazzo è stato trasferito nel reparto di pediatria.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Novara, gli agenti della polizia di Stato e la polizia locale, che stanno continuando le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.