Dipendenza dal telefono: cos'è e come affrontarla?

Oggigiorno è difficile immaginare la vita senza uno smartphone. Non è più solo uno strumento per fare chiamate o inviare messaggi, ma anche una fonte di informazioni, intrattenimento e un modo per sbrigare varie faccende da qualsiasi luogo. Tuttavia, si parla sempre più spesso di dipendenza dal telefono. Questo fenomeno riguarda sia i bambini che gli adulti, e gli studi dimostrano che il problema è serio. Quando possiamo parlare di dipendenza? E come possiamo affrontarla?

Dipendenza dal telefono - di cosa si tratta?

La dipendenza dal telefono ha un nome specifico: si chiama fono-dipendenza. Si tratta dell’uso eccessivo e compulsivo dello smartphone, come controllare costantemente le notifiche, i messaggi o scorrere i social media senza una reale necessità. Uno dei sintomi è anche la paura di non avere accesso al telefono, nota come nomofobia. Un sintomo particolarmente preoccupante è il sleep texting , ovvero scrivere e inviare messaggi nel sonno. La persona affetta da questo disturbo non ricorda di aver inviato messaggi al risveglio il giorno seguente.

Come riconoscere la dipendenza dal telefono?

Non sempre l'uso frequente del telefono indica una dipendenza, anche se indubbiamente non è una buona abitudine. Tuttavia, la questione diventa seria quando passare del tempo con lo smartphone diventa più attraente di altre attività che in passato ci davano piacere. Utilizzare il telefono durante incontri sociali, al lavoro o mentre si gioca con i bambini dovrebbe farci riflettere, soprattutto se sentiamo il bisogno costante di controllare le notifiche, anche quando non aspettiamo messaggi importanti. La situazione è davvero grave quando a causa del telefono trascuriamo i nostri impegni, le persone a noi care o il sonno, e l’assenza dello smartphone a portata di mano ci causa frustrazione.

Come affrontare l'uso eccessivo del telefono?

Se riconosciamo anche solo uno dei sintomi sopra descritti, è importante riflettere seriamente se non stiamo esagerando con il tempo passato al telefono. Anche se il problema non è ancora molto grave, vale la pena lavorare sui nostri cattivi abitudini . Ecco alcuni suggerimenti utili:

Monitora il tempo - Il primo passo potrebbe essere verificare quanto tempo trascorri effettivamente con lo smartphone in mano. Basta scaricare una delle tante app che monitorano il tempo trascorso online. A volte, rendersi conto di quanto sia elevato può essere già un deterrente.

Stabilisci dei limiti - Pianifica quanto tempo puoi dedicare quotidianamente all'uso del telefono in modo ragionevole e cerca di rispettarlo. Molti telefoni o app hanno funzioni che permettono di impostare limiti di utilizzo; se fai fatica a mantenere la disciplina, utilizza queste funzioni per bloccare l'accesso ai contenuti che fanno perdere tempo.

Tempo senza telefono - Stabilisci dei momenti della giornata in cui non usare il telefono, ad esempio durante i pasti o un'ora prima di andare a letto. In questi momenti, metti il telefono in un'altra stanza o spegnilo completamente. Se ti sembra difficile, inizia con brevi periodi e aumentali gradualmente.

Se questi consigli sono troppo difficili da seguire, è possibile che il problema sia già serio e sia necessario cercare l'aiuto di uno specialista. Non aspettare, poiché la dipendenza dal telefono può portare a gravi conseguenze come una diminuzione della produttività, calo della concentrazione, peggioramento delle relazioni interpersonali o disturbi del sonno.