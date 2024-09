Biella, c'è “Librinmusical” (ispirato al libro di Antonio Franchini)

Giovedì 3 ottobre, a partire dalle ore 21 con ingresso gratuito, a Biella presso l’Auditorium di Città Studi (Corso Pella 2b), torna LIBRINMUSICAL, un evento nell’ambito della XXIII edizione del Premio Biella Letteratura e Industria, realizzato in collaborazione con i Rotary Club del Biellese che, alternativamente ogni anno supportano l’evento. Questa edizione vede il coinvolgimento e il sostegno dei Rotary Club Biella e Viverone Lago.

LibrinMusical è un progetto ideato in partnership con la compagnia teatrale Carovana con l’intento di promuovere la conoscenza delle opere vincitrici del Premio attraverso uno spettacolo artistico musicale. Un’iniziativa unica nel panorama dei concorsi letterari italiani, molto apprezzata dai lettori e dalla comunità del Premio.

Anche per questa quinta edizione, la compagnia Carovana ha affidato al proprio gruppo teatrale “La Bohème” il compito di condensare in un musical di soli 20 minuti i contenuti e i temi trattati nel testo vincitore del Premio, che per la XXII edizione è stato “Leggere, possedere, vendere, bruciare” (Marsilio) di Antonio Franchini, già finalista del Premio Campiello 2024, concluso sabato scorso, con il nuovo romanzo “il fuoco che ti porti dentro.”

Uno spettacolo all’insegna dell’ironia e della leggerezza con protagonista l’autore e il suo rapporto con i tanti scrittori e scrittrici che ha incontrato nella sua lunga carriera editoriale.

Al termine della rappresentazione, Alberto Sinigaglia, giornalista, vice presidente della Giuria del Premio Biella, dialogherà con Antonio Franchini. Una conversazione sui temi contenuti in “Leggere, possedere, vendere, bruciare” ma anche sul grande successo di pubblico e di critica che il nuovo romanzo sta ottenendo e con il quale l’autore ha sfiorato la vittoria al Premio Campiello.

L’intervista a Franchini, già responsabile della narrativa italiana in Mondadori e ora a Giunti e Bompiani, sarà anche l’occasione per parlare di attualità editoriale in vista della prossima edizione della Buchmesse a Francoforte in cui l’Italia sarà il Paese Ospite d’onore.

LIBRINMUSICAL viene inaugurato nel 2019 con lo spettacolo ispirato al romanzo di Giorgio Falco “Ipotesi di una sconfitta” (Einaudi), vincitore dell’edizione dell’anno. A seguire il saggio di Maria Paola Merloni “Vittorio Merloni. Vita di un imprenditore “(Marsilio), vincitore 2020, il romanzo di Paolo Malaguti Se l’acqua ride (Einaudi), vincitore dell’edizione 2021 e per finire “Hate speech. Il lato oscuro del linguaggio” di Claudia Bianchi, saggio vincitore dell’edizione 2023 del Premio.

Tutti gli spettacoli sono visibili sul canale YouTube del Premio Biella Letteratura e Industria .

La Compagnia Teatrale Carovana negli anni è diventata un vero e proprio movimento teatrale e punto di riferimento per giovani artisti. Affiliato alla Federazione Nazionale Teatro Amatori, il gruppo teatrale Carovana, che ora comprende anche la Compagnia La Bohème, si distingue per il grande impegno profuso nella formazione e integrazione di giovani in età scolastica, aiutandoli nell’individuare e sviluppare le proprie qualità artistiche, arrivando poi a esprimerle in scena, affiancati dai più esperti componenti del gruppo.

Ecco il cast per Librinmusical 2024: Alessandro Vellati, Alberto La Carbonara, Andrea Anselmi, Asia Vellati, Clara Farina, Daniela Doda, Franco Mora, Gian Luca Marchi, Paola Ferrero, Pier Luca Botta, Tiziana Galetti, Riccardo Barusco, Veronica Bordignon, Samuele Marchi, Valentina Capizzi, Sebastiano Marano, Simone Robino.

Musiche di Aldo Vellati, I testi e la regia sono a cura di Sebastiano Marano con la supervisione di Aldo Vellati.

Si ringrazia il Comune di Valdilana (BI) per la gentile concessione del Nuovo Teatro Giletti per le riprese video.

Il concorso, giunto alla sua ventunesima edizione, ha avuto come vincitori nelle passate edizioni: Giorgio Bocca con “Il secolo sbagliato”, Mondadori (2001); Giorgio Soavi con “Adriano Olivetti: una sorpresa italiana”, Rizzoli (2002); Ermanno Rea con “La Dismissione”, Rizzoli (2003); Alessandro Zaccuri con “Milano, la città di nessuno”, L’ancora del Mediterraneo (2004); Raffaele Nigro con “Malvarosa”, Rizzoli (2005); Aldo Gianolio con “Teste quadre”, Aliberti (2007); Giorgio Boatti con “Bolidi. Quando gli italiani incontrarono le prime automobili”, Mondadori (2008); Goffredo Buccini con “La fabbrica delle donne”, Mondadori (2009); Antonio Calabrò con “Orgoglio industriale”, Mondadori (2010); Edoardo Nesi con “Storia della mia gente”, Bompiani (2011); Imma Forino, con “Uffici”, Einaudi (2012); Paolo Barbaro con “L'ingegnere, una vita”, Marsilio (2013), Sandro Gerbi "Giovanni Enriques. Dalla Olivetti alla Zanichelli" Hoepli (2014); Alessandro Perissinotto con “Coordinate d’Oriente”, Piemme (2015), Paolo Bricco con "L'Olivetti dell'ingegnere (1978-1996)", Il Mulino (2016), Romolo Bugaro con "Effetto domino", Einaudi (2017), Marco Revelli con “Non ti riconosco. Viaggio eretico nell’Italia che cambia”, Einaudi (2018). Giorgio Falco per l'opera "Ipotesi di una sconfitta", Einaudi (2019), Maria Paola Merloni con il saggio “Oggi è già domani. Vittorio Merloni vita di un imprenditore”, Marsilio (2020). Paolo Malaguti con “Se l’acqua ride”, Einaudi (2021). Claudia Bianchi con il saggio “Hate Speech. Il lato oscuro del linguaggio”, Laterza (2022). Nel 2023 il riconoscimento è andato ad Antonio Franchini per il romanzo “Leggere, possedere, vendere, bruciare” (Marsilio.)