L’universo che sussurra, un libro sulle galassie e sulle ipotesi di vita aliena

Uscito da pochi mesi, il nuovo libro di Sabrina Mugnos L’universo che sussurra (sottotitolo: Come cercare la vita aliena sulla Terra) per l’editore milanese Il Saggiatore, sta ottenendo larghi consenso di pubblico e critico: l’ennesimo successo per la vulcanologa ‘vercellese acquisita’, dal momento che una scuola superiore locale usufruisce dei suoi insegnamenti nelle materie scientifiche.

Come già accaduto, con gli altri testi pubblicati nel corso dell’ultimo decennio, la Mugnos, spezzina d’origine, ma ‘cittadina del mondo’, grazie a esplorazioni lungo l’intero Pianeta, va oltre lo studio della materia specifica, per dedicarsi ai grandi e spesso misteriosi quesiti posti dalla scienza attuale, forte di un’esperienza tecnologica mai avuta nella storia dell’umanità. Incrociando dunque svariate discipline - astrofisica, archeologia, biologia, astronomia, etnologia, fisica quantistica - con un invidiabile stile divulgativo, coniugandolo spesso a un tratto affabulatorio quasi lirico: bravissima risulta Sabrina nel descrivere momenti personali connessi a finalità scientifiche.

Inoltre la Mugnos ne L’universo sussurra azzarda svariate ipotesi possibili - corroborate insomma da prove o verifiche, secondo dati e saperi ora a disposizione - sulla concreta possibilità di vita aliena o extraterrestre. Sgomberando anzitutto il campo da dicerie, falsità, superstizioni, dagli omini verdi su Marte ai dischi volanti che spiano città e campagne, Sabrina fornisce informazioni esatte o plausibili sulla nascita dell’Universo, sulla genesi di galassie e stelle, sulle distanze al momento inaccessibili (i cosiddetti anni-luce) per contatti diretti in tempo reale con gli eventuali abitanti di altri mondi; e in tal senso la Mugnos parla degli esperti - di cui spesso è amica personale - in svariate nazioni che lavorano ai ‘sussurri’ del Creato con apparecchiature sofisticatissime, inimmaginabili soltanto mezzo secolo fa.

E il tutto diventa infine un libro che non può sfuggire a chi crede non tanto ai miracoli della scienza, quanto piuttosto a una ricerca puntigliosa che sta iniziando a dare esisti strepitosi che avvicinano sempre più l’uomo al “resto” dell’Universo.