Shock anafilattico per un'allergia alimentare: 13enne salvata in un rifugio biellese

E' stata salvata dal tempestivo intervento del gestore del rifugio e di un'infermiera professionale che, per caso, si trovava nella struttura. Nel primo pomeriggio di martedì 20 agosto, una ragazza di 13 anni, giunta al Rifugio Mombarone ha accusato un malore verosimilmente provocato da una reazione allergica. Dopo aver ingerito una barretta energetica, la ragazzina si è sentita male e le sue condizioni sono rapidamente peggiorate.

Allertato nel mentre il numero unico di emergenza 112, che oltre ad attivare l’eliambulanza 118 di Azienda Zero Piemonte della base di Borgosesia, ha come da prassi attivato la stazione di competenza del Soccorso Alpino Elvo Oropa, in caso di supporto.