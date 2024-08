Anche il Centro Studi Avanzati per l'Intelligenza Artificiale a Erice dal 9 al 14 agosto

Anche il Centro Studi Avanzati per l'Intelligenza Artificiale prenderà parte all'importante PMP meeting (Permanent Monitoring Panel) “International Seminars on Planetary Emergencies”, in programma ad Erice dal 9 al 14 agosto prossimi.

In particolare, il presidente CSAIA, prof. Pier Paolo Maria Menchetti, spiegherà mission ed etica del Centro Studi Avanzati, nato nei mesi scorsi a Roma.

Inoltre, l'11 agosto, lo stesso prof. Menchetti interverrà sul tema “AI in Health”.

L'associazione riunisce accademici, ricercatori, informatici, imprenditori, con l'obiettivo di sviluppare e applicare sistemi di intelligenza artificiale per migliorare il benessere umano. Il Comitato Scientifico ne guida la strategia di ricerca e sviluppo.

CSAIA, unica associazione “private sector” italiana, ha aderito alla Rome Call for AI Ethics, un documento promosso dalla Pontificia Accademia per la Vita, già sottoscritta dal Governo Italiano nel 2020, dalla FAO, dalla Sapienza Università di Roma, dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, dalla Microsoft, IBM e tante altre Istituzioni mondiali coinvolte nello studio dei sistemi di IA, con l’obiettivo di sostenere un approccio etico all'Intelligenza Artificiale.

Il Centro è inoltre articolato in vari dipartimenti e osservatori, ciascuno con un proprio focus specifico.

E' possibile visitare il nuovo sito: www.centrostudicsaia.it