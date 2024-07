Acquistare casa a Dubai: tutto ciò che c’è da sapere prima di procedere

Il mercato immobiliare a Dubai è cresciuto esponenzialmente nel corso degli anni, diventando una delle fonti di mercato più consolidate in tutto il mondo; a dire il vero, all'interno della città si possono sfruttare tantissime tipologie di investimento, che vanno dal settore sostenibile a quello del turismo, passando per il mercato dell'urbanistica, per l'appunto, e per l'immobiliare, che rappresenta da sempre una delle fonti di più grande e guadagno nell'emirato in questione. C'è da dire che, dal momento che tantissime persone si trasferiscono a Dubai senza avere un'idea concreta di e quale sia il funzionamento della vita e del settore immobiliare all'interno della regione, tantissimi investimenti a dubai spesso non si concretizzano al 100%, nonostante i numerosi incentivi che sono previsti da parte della città.

È importante, che la casa si voglia acquistare per sé o per una finalità di investimento, avere un'idea molto chiara di quale sia il funzionamento del mercato immobiliare all'interno della città. In caso contrario, si potrebbe andare incontro a errori o a possibili difficoltà che sono da scongiurare assolutamente, previa una buona informazione a riguardo.

In quale zona acquistare una casa a Dubai?

Molto spesso, soprattutto per chi non è residente a Dubai, l'errore fondamentale circa l'acquisto di una casa all'interno della città riguarda la zona in cui si decide di investire dal punto di vista immobiliare: Dubai, essendo una città in grande espansione urbanistica, non è ancora compatta come la maggior parte delle città europee, in termini di gestione delle zone e dei quartieri, con grandi disparità che si osservano soprattutto dal punto di vista economico e delle opportunità di investimento. Ovviamente, ciò potrebbe avere delle ripercussioni sia per chi a Dubai vuole vivere, sia per chi, invece, acquista una casa con l'opportunità di rivenderla in futuro: è importante comprendere bene quali siano le zone in cui acquistare una casa a Dubai.

Di sicuro, le zone più importanti, dal punto di vista turistico, sono quella della Marina e di Downtown, ma anche il distretto finanziario, il District one o le zone residenziali e commerciali rappresentano una grande opportunità di investimento. Per chi vuole trasferirsi a Dubai con la famiglia o sfruttare la grande presenza di nuclei familiari crescenti, nella città, si consiglia di dare uno sguardo al quartiere JVC.

Gli acquisti consentiti ai non residenti

Dubai è una città che offre numerosi incentivi a tutti coloro che vogliono investire all'interno del paese, con una grande trasparenza dal punto di vista fiscale, una tassazione molto ridotta e, nel caso specifico del mercato immobiliare, con l'assenza di una tassa sull'imposta che si traduce in una concreta libertà in termini di mercato immobiliare. Ma come funziona la tassazione e l'acquisto di un’abitazione nel caso in cui non si è residenti nella città di Dubai, ma definibili come stranieri? La legge n. 7 del 2006 prevede, in materia di registrazione degli immobili nell’emirato di Dubai, che i cittadini stranieri possono avere pieno possesso di proprietà immobiliare in alcune zone all'interno della città, così come i residenti di Dubai. Ovviamente, il consiglio è, nel caso in cui si voglia vivere o investire all'interno della città, di acquisire un certificato di residenza, così da ottenere anche delle concrete agevolazioni in termini di gestione del portafoglio.

Servirsi di un intermediario

Un ultimo aspetto da considerare, relativamente all'acquisto di una casa a Dubai, interessa la presenza di un intermediario, specie nel caso in cui non si possieda ancora la residenza all'interno della città. Il mercato di Dubai è molto frequentato, soprattutto in termini di possibili compratori e venditori, per cui bisogna fare molta attenzione all’agenzia che si sceglie e, ovviamente, all'annuncio a cui si decide di dar credito; come sempre, ma questo avviene in qualsiasi città del mondo, è importante valutare tutti gli aspetti affinché non ci si ritrovi di fronte ad una truffa, soprattutto in termini di acquisto, magari con società o agenzia fantasma. Il consiglio è quello che porta ad affidarsi ad un intermediario che vive e opera all'interno del posto, così da avere un contatto sicuro e, soprattutto, la garanzia di acquisto e gestione ottimale dell'immobile.