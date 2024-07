Scarichi moto: quali marche scelgono i veri appassionati (e perché)

Gli scarichi per moto rappresentano una vera ossessione per la maggior parte dei motociclisti. D’altronde, non esistono componenti in grado di fornire vantaggi così significativi a un prezzo più basso. Insomma, rendono l’arte del tuning accessibile a tutti.

Eppure è difficile districarsi in un’offerta sempre più vasta, varia e complessa. Un’idea potrebbe essere quella di affidarsi agli appassionati di tuning più sfegatati, al fine di replicarne le scelte e quindi andare sul sicuro.

In particolare, è utile passare in rassegna in rassegna i migliori marchi di scarichi per moto, o almeno quelli più quotati. Lo faremo in questa guida, che offrirà anche una panoramica generale sugli scarichi e sui motivi per installarne di nuovi. In chiusura, introdurremo M4 Tuning , punto vendito tra i più apprezzati in Italia.

Scarichi moto, perché cambiarli?

Per la maggior parte dei motociclisti, la risposta è scontata. Tutti gli altri, dovrebbero sapere che, in realtà, i motivi che giustificano l’installazione di uno scarico, ovviamente aftermarket (non di serie) sono numerosi.

Tra questi spiccano il miglioramento delle prestazioni, l'acquisizione di un suono più aggressivo e un aspetto estetico della moto spesso più aggressivo.

Sostituendo lo scarico originale con uno aftermarket, si può ottenere un aumento della potenza e della coppia del motore grazie a una migliore evacuazione dei gas di scarico. Questa dinamica impatta anche sulla timbrica della moto, riducendo le differenze con le moto sportive.

Inoltre, gli scarichi aftermarket sono generalmente più leggeri rispetto a quelli di serie, dunque contribuiscono a una riduzione del peso complessivo della moto e, di conseguenza, a una miglior maneggevolezza.

Esistono diverse tipologie di scarichi per moto, ognuna con caratteristiche specifiche. Gli scarichi slip-on sono i più comuni e prevedono la sostituzione del solo terminale di scarico, mantenendo intatto il resto del sistema. Questa soluzione è relativamente semplice ma innesca un cambio di passo rilevante sul piano estetico, offre un miglioramento del suono e una leggera ottimizzazione delle prestazioni.

Gli scarichi full system, invece, prevedono la sostituzione completa del sistema di scarico, dai collettori al terminale. Questa tipologia garantisce un incremento significativo delle prestazioni del motore, ma richiede una messa a punto più complessa e talvolta la riprogrammazione della centralina. Infine, gli scarichi ibridi combinano elementi dei due sistemi, offrendo un compromesso tra facilità di installazione e miglioramento delle prestazioni.

I migliori marchi di scarichi moto

Passiamo ora al nocciolo della questione, fornendo una panoramica dei migliori marchi di scarichi per moto.

Akrapovic. E’ un un rinomato produttore sloveno di sistemi di scarico ad alte prestazioni per moto e auto. Fondato nel 1991, è celebre per l'uso di materiali di alta qualità come titanio e fibra di carbonio.

Arrow. Rinomato per la qualità e le prestazioni dei suoi sistemi di scarico, Arrow offre soluzioni che migliorano significativamente sia la potenza che l'estetica delle moto. I prodotti sono realizzati con materiali di alta qualità come titanio e fibra di carbonio.

LeoVince. Questo marchio italiano è celebre per i suoi scarichi che combinano tecnologie avanzate con un design elegante. LeoVince è apprezzato per il suono distintivo e le prestazioni migliorate che offre ai motociclisti.

MIVV. Conosciuto per la sua continua innovazione, MIVV produce scarichi che offrono un equilibrio tra potenza, design e compatibilità con le normative sulle emissioni. I prodotti MIVV sono scelti sia per l'uso su strada che per le competizioni.

Marving. Specializzato in scarichi per moto d'epoca e moderne, Marving si distingue per la sua attenzione ai dettagli e la fedeltà nella riproduzione degli scarichi originali. I loro prodotti sono sinonimo di qualità e durata.

Scalvini. Questo marchio è noto nel mondo delle competizioni per i suoi scarichi artigianali di alta qualità. Scalvini utilizza materiali pregiati e tecniche di fabbricazione avanzate per garantire prestazioni eccellenti e un design accattivante.

Dove acquistarli

I punti vendita non mancano, ma il consiglio è di puntare su quelli più quotati, che già oggi calamitano l’attenzione degli appassionati. Tra questi spicca M4 Tuning. Si tratta di un e-commerce all’avanguardia che si caratterizza per un’offerta sterminata, varia e che si focalizza sui migliori marchi.

I prezzi sono accessibili, nonché valorizzati da interessanti promozioni. Sullo sfondo, un’assistenza di qualità, che spesso evolve in una vera e propria consulenza, grazie alla quale il cliente viene preso letteralmente per mano e guidato verso l’acquisto più adatto alle sue esigenze.