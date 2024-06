Fa il bagno nel Cervo ma non riesce più a tornare a riva, portato in salvo dai Vigili del Fuoco, FOTO e VIDEO

Attimi di paura in Valle Cervo.

Alle ore 13:30 di oggi sabato 22 giugno i Vigili del Fuoco di Biella sono intervenuti a Campiglia Cervo per soccorrere un ragazzo in pericolo nel torrente.

L'allarme è stato lanciato da un'amica che si trovava insieme a lui.

Il giovane trovatosi in un punto del fiume più impetuoso, è rimasto bloccato dalla corrente, tenendosi aggrappato ad una roccia per non essere trascinato via.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in acqua con tecniche di soccorso fluviale per raggiungere il ragazzo, e dopo averlo posto in sicurezza, lo hanno traslato sull'altra riva. Qui c'era ad attenderlo il personale del 118 che gli ha prestato le prime cure e lo ha portato successivamente in ospedale per ulteriori accertamenti.

E' da tenere in considerazione il fatto che la balneazione nel fiume va sempre fatta con molta attenzione, perchè la temperatura dell'acqua è molto fredda in quanto arriva dalle montagne. E specie in questo periodo in cui ha piovuto molto e il livello dell'acqua si è alzato, è molto più sicuro restare vicino alla riva.

Non è il caso del Cervo, ma in alcuni torrenti esistono anche cartelli di "piena improvvisa" proprio perchè non è un aspetto da trascurare.