Luigi Perinotti è il nuovo presidente di Anga Vercelli e Biella. La sua elezione è avvenuta domenica 17 giugno nel corso dell’Assemblea provinciale convocata per rinnovare gli organi direttivi per il prossimo triennio e per eleggere il nuovo presidente.

«Sono onorato di poter ricoprire questa carica - dice Perinotti -. Ringrazio tutti, in particolare il presidente uscente Giacomo Mezza. Sono consapevole che non sarà una passeggiata, ma confido nell’aiuto del consiglio e di tutti i soci»..