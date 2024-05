Scheda azzurra delle Comunali: sorteggiata la posizione candidati e partiti

Al primo posto Valentina Bruson, candidata sindaca per il Movimento 5 Stelle. A chiudere Fabrizio Finocchi che corre sostenuto da Azione e Stati Uniti d'Europa.

E' stato sorteggiato nei giorni scorsi l'ordine in cui candidati sindaci e liste saranno presenti sulla scheda elettorale blu che i vercellesi riceveranno sabato 8 e domenica 9 giugno insieme alla scheda verde (per il rinnovo del Consiglio regionale) e rosa (per le elezioni Europee).

Accanto al nome di Valentina Bruson ci sarà il simbolo del Movimento 5 Stelle.

Secondo posto per Roberto Scheda che avrà i simboli di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia.

A seguire Carlo Olmo con il logo della lista "Carlo Olmo sindaco". Quarto posto per Michelangelo Catricalà sostenuto dalla lista "Uniti per Vercelli".

La prima metà della scheda elettorale si chiude con il nome di Andrea Corsaro e il logo della Lista civica Corsaro.

In alto sulla parte destra della scheda c'è il nome di Gabriele Bagnasco: a sostenerlo, nell'ordine di sorteggio, Lista Civica Bagnasco, Partito Democratico e Alleanza Verdi Sinistra.

L'ultima posizione è per Fabrizio Finocchi con le due liste Stati Uniti d'Europa per Vercelli e Azione.

Accanto a ciascun simbolo delle liste ci sono i due spazi nei quali l'elettore può indicare la propria preferenza, scrivendo il cognome di un candidato consigliere appartenente a quella lista (o di due purché uomo e donna).