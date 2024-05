"Il pulsante", in prima nazionale lo spettacolo sul rapporto con la tecnologia

Nell’ambito del Tavolo Interistituzionale dedicato all’organizzazione di iniziative educative nelle scuole, coordinato dalla Prefettura, cui partecipano il Comune, la Provincia, la Procura della Repubblica, l’Ufficio Scolastico Provinciale, l’Asl e i rappresentanti delle forze di polizia, con la fattiva collaborazione di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale e ANCoS APS è stata promossa la realizzazione di un evento teatrale sull’utilizzo consapevole delle tecnologie digitali, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città, per esplorare il mondo di internet e dei social, attraversando i temi chiave della cittadinanza digitale.

L'appuntamento è lunedì 20 maggio alle 11: in prima nazionale, al Teatro Civico, va in scena lo spettacolo teatrale “Il Pulsante” di Luca Botturi, professore in “Media” in educazione al Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana a Locarno, realizzato dall’attore Andrea Carabelli con la compagnia “Teatro degli Scarrozzanti”. La rappresentazione teatrale, della durata di 50 minuti, accompagnerà il pubblico a riflettere sul rapporto individuale e collettivo con le tecnologie digitali e con la rete e a cambiare prospettiva, riguadagnando il ruolo di protagonista nello sviluppo tecnologico di oggi e di domani.

Alla visione dello spettacolo seguirà uno spazio di approfondimento e dialogo con gli studenti, che consentirà loro di intervenire e porre domande, al fine di aiutarli a trasportare nel mondo di tutti i giorni gli elementi e le storie vissute sulla scena, così da trasformare le tecnologie digitali da trappole ad opportunità.

Questo progetto educativo ampiamente condiviso, frutto della sinergica collaborazione tra istituzioni ed enti, si inserisce in un contesto di sensibilizzazione e formazione sulle tematiche legate all’uso consapevole della tecnologia, che la Prefettura, su impulso del prefetto Lucio Parente e con il coordinamento del viceprefetto vicario Cristina Lanini, promuove con il fine favorire una cultura digitale responsabile tra le giovani generazioni, non solo in chiave di prevenzione, ma anche come sviluppo del giudizio critico rispetto alle sfide quotidiane della rete.

L’iniziativa si inserisce nel quadro di un progetto più ampio che la Prefettura ha avviato già lo scorso anno sul tema della legalità e della sicurezza, intesa sotto più profili, dalla sicurezza stradale alla sicurezza nei luoghi di lavoro e negli istituti scolastici, dalla sicurezza personale connessa agli episodi di violenza di genere alla sicurezza digitale, e si pone in piena linea con le attuali misure volte a potenziare le competenze digitali sin dalle scuole elementari e a perseguire la diffusione di una cultura della sicurezza cibernetica, basata sulla conoscenza dei vantaggi e dei rischi della rete, in un’ottica anche di rispetto degli altri.