Divieto di vendita sigarette elettroniche ai nati dal 2009 in poi: in UK cambia tutto

Nel Regno Unito il divieto di fumare è a vita

Nonostante la consapevolezza dei danni alla salute che il fumo può provocare, si tratta di un’abitudine diffusa ovunque, e anche in Italia la percentuale dei fumatori è molto elevata, sebbene alcuni paesi europei riescano a superarla.

Per far fronte a questo problema, alcune istituzioni governative stanno pensando di apporre gravi restrizioni al fumo, con l’intenzione di arrivare a creare una generazione che non inizierà mai a fumare.

Il primo esempio è quello del Regno Unito, dove il governo ha appena istituito il divieto totale di acquisto dei prodotti da fumo (comprese le sigarette elettroniche) a tutte le persone nate dopo il 2009.

Modificare ogni anno il limite di età

Per contrastare il problema del fumo ormai diffuso anche tra i giovanissimi, il Regno Unito ha pensato di introdurre una legge che vieta ai nati dopo il 2009 di acquistare sigarette, prodotti a base di tabacco e articoli svapo, sia liquidi che aromi ( come questi ): con questo provvedimento, il governo britannico intende raggiungere come risultato una generazione del tutto libera dal fumo.

Ma non solo: il divieto è stato predisposto con un meccanismo progressivo in merito al quale le nuove generazioni non arriveranno mai ad avere l’età per acquistare le sigarette, poiché la legge prevede di innalzare ogni anno il limite. Una scelta audace ma sicuramente utile a contrastare il fenomeno del fumo sempre più diffuso tra i giovanissimi: molti fumatori europei hanno infatti un’età inferiore ai 15 anni.

Considerando che, nel Regno Unito, oltre l’80% dei fumatori ha iniziato a fare uso delle sigarette già prima dei 20 anni, per poi continuare per tutta la vita, le istituzioni sanitarie governative ritengono che il divieto sia l’unico strumento per evitare o almeno ridurre il più possibile questo problema.

Vietato anche l’acquisto delle sigarette elettroniche

La legge britannica prevede quindi una serie di restrizioni piuttosto ferree , che al momento sono considerate tra le misure antifumo più severe in tutto il mondo.

Oltre ad inibire l’uso delle sigarette, del tabacco e dei prodotti da fumo ai giovani, la normativa vieta loro anche di utilizzare le sigarette elettroniche e i dispositivi alimentati con tabacco riscaldato.

A tale riguardo, è vero che i giovanissimi non dovrebbero fare uso delle sigarette elettroniche, soprattutto se inalano liquidi contenenti nicotina, ma è anche vero questi dispositivi possono costituire un valido aiuto per chi desidera smettere di fumare in età adulta.

Quali sono i vantaggi della sigaretta elettronica

Da diversi anni si sente parlare di sigarette elettroniche, con pareri spesso diversi e contrastanti, mentre le prove dei danni che le sigarette classiche, e il fumo in genere, possono provocare sono ormai note a tutti.

La diffusione delle sigarette elettroniche è in parte dovuta anche a questo: il desiderio di smettere di fumare con una modalità non troppo traumatica, e di poter in qualche modo mantenere l’abitudine all’esperienza e al piacere del fumo.

Infatti, sebbene si faccia spesso riferimento alla dipendenza che riguarda la nicotina, esiste anche un altro tipo di dipendenza, dovuta all’atto stesso del fumare, alla gestualità elegante che la sigaretta comporta, e che non può essere vinta con cerotti e altri prodotti finalizzati a disintossicarsi dalla nicotina.

È qui che si rivelano i vantaggi della sigaretta elettronica, che consente di preservare il rito del fumo con un accessorio che non genera combustione e non produce fumo, ma vapore, preservando la salute propria e degli altri.

L’esperienza del fumo con le sigarette elettroniche

Come abbiamo detto, la sigaretta elettronica consente ad un ex fumatore di evitare i problemi e i potenziali danni dovuti ai residui di combustione e alla nicotina, senza però rinunciare ad una pausa piacevole e rilassante e a quei gesti che spesso infondono in chi fuma fascino ed eleganza.

Inoltre, è da considerare anche il vantaggio economico, poiché la sigaretta elettronica consente un certo risparmio, al confronto con i prodotti tradizionali: il dispositivo garantisce una lunga durata e la spesa per i liquidi, gli aromi e le resistenze di ricambio sono veramente minime.

È possibile scegliere liquidi per sigaretta elettronica anche del tutto privi di nicotina, oppure diminuire gradualmente la percentuale, senza dimenticare un'altra importante caratteristica che solo le sigarette elettroniche possono offrire: la possibilità di scegliere il proprio preferito tra una vasta gamma di aromi.